Flokket seg rundt Fernandes og pekte på Ronaldo

Det kokte i minuttene etter at dommer Mike Dean pekte på straffemerket på overtid i oppgjøret mellom Manchester United og Aston Villa.

Aston Villa-spillerne gjorde sitt ytterste for å påvirke straffetaker Bruno Fernandes. Keeper Emiliano Martinez var blant de ivrigste. Gjentatte ganger pekte han på Cristiano Ronaldo mens Fernandes gjorde seg klar.

Det ble tema i TV 2s Premier League-sending.

– Martinez er en kjent «trash talker» på straffespark. Jo lenger tid det går fra det blåses straffe til sparket faktisk blir tatt, jo mer øker sjansen for at spilleren bommer, sier Erik Thorstvedt.

– Han peker jo på Ronaldo her. «Er det ikke du som skal ta det, liksom?». legger programleder Jon Børrestad til.

Straffesparket gikk himmelhøyt over.

– Han må jo ha kommet under huden på Fernandes, undrer Børrestad.

– Det er ulikt Fernandes å skyte straffe på den måten. Tidligere har han nesten vært for rolig når han har tatt hoppet sitt. Da har han ventet og trillet, sier Simen Stamsø-Møller.

Før kampen var det ikke gitt hvem som skulle ta et eventuelt straffespark for Manchester United. Fernandes har vært fast eksekutør siden han ankom klubben, men Ronaldo har scoret langt over 100 mål fra 11-metersmerket i karrieren.

Ole Gunnar Solskjær likte ikke det han så før det avgjørende sparket.

– Det er ikke rett at de gjør det. Det skulle vært et gult kort til en av dem, men de oppnådde det de ville, sier han.

Solskjær forteller at det var bestemt før kampen at Bruno Fernandes, ikke Cristiano Ronaldo, skulle ta eventuelle straffespark.

– Bruno er vanligvis veldig god i slike situasjoner. Dessverre bommet han på denne, sier Solskjær.