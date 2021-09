Hovland med sterk åpning - blir presset av amerikansk duo

Turneringen er fordelt på tre øvelser som er «Four ball», «Foursomes» og «Singles»

«Four ball»:

Hvert medlem av et to-mannslag har sin egen ball. Dermed er det fire baller i spill på hvert hull. Lagene skal så telle de laveste resultatene av begges forsøk på hvert hull hvor den med lavest score vinner hullet. Om det står likt vil det være poengdeling.

«Foursomes»:

To-mannslag med én ball per hull. Her bytter spillerne på tur om hvem som slår frem til alle hull er fullført. Her rullerer man hvem som begynner med utslag på oddetallshull og partallshull. Laget med laveste scoren per hull vinner hullet. Om det står likt vil det være poengdeling.

«Singles»:

Hver kamp vil én utøver fra hvert lag kjempe mot hverandre. Spilleren med lavest score på hvert hull vinner hullet. Om det står likt vil det være poengdeling.