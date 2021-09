Jesus senket Chelsea i toppoppgjøret: – En rå kamp av City

Chelsea - Manchester City 0-1

Et øyeblikks briljanse - pluss litt tur i avslutningsøyeblikket - var det som skulle til for å bikke toppkampen på Stamford Bridge i gjestenes favør.

Gabriel Jesus var god da han omringet av blåtrøyer klarte å vende opp i Chelsea-boksen og fyre av et skudd mot mål. Ballen gikk via en forsvarer og i mål bak en utspilt Mendy til 1-0.

– Det Jesus gjør med ballen er helt rått. Det er herlige finter på små flater. Det er glimrende gjort, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller om målet.

Se målet i videovinduet øverst i saken!

Resultatet gjør at Manchester City går forbi Chelsea på tabellen takket være bedre målforskjell.

– For en rå kamp av City. Vi har snakket mye om Chelsea den siste tiden, men City setter skapet på plass i dag. Alle sammen spilte bra, sier Stamsø-Møller.

Glad matchvinner

Kampens eneste mål er kun det andre Chelsea slipper inn i årets sesong. Det var også Gabriel Jesus' andre mål for sesongen.

– Jeg fikk vendt opp og skutt, og i tillegg var jeg litt heldig. Jeg er veldig glad for det målet, sier matchvinneren.

– Å komme her å spille så bra og ta tre poeng er enormt for oss, sier Jesus til TV 2.

– Var det ekstra spesielt å vinne her siden dere slet mot Chelsea forrige sesong?

– Ja, de tre siste kampen har vi tapt mot dem. Det er et sterkt lag med masse gode spillere. Vi viser at vi kan slå alle.

City-manager Pep Guardiola er strålende fornøyd med prestasjonen og spesielt Gabriel Jesus.

– Han fortjener alt godt i livet. Han gir alltid alt og klager aldri. Han fortjener det, sier Pep.

– Guttene var utrolige i dag. Å gjøre det her på denne arenaen. Jeg er så stolt.

James ut med skade

Det ble en sjansefattig start på oppgjøret på Stamford Bridge. Før halvtimen var spilt måtte Reece James forlate banen grunnet en skade. Inn kom Thiago Silva.

Timo Werner og Romelu Lukaku kom begge til hver sin farlighet i den første omgangen, men ellers var det City som hadde overtaket, uten at de lyseblå klarte å skape de helt store sjansene. Gabriel Jesus fikk riktignok skyte fra kort hold, men avslutningen sklei av foten og gikk langt utenfor.

Jesus fikset ledelse

Etter 52 minutter kom scoringen. Et kort hjørnespark endte til slutt i beina til Gabriel Jesus, som var dyktig da han vendte opp i Chelsea-boksen, og samtidig litt heldig da avslutningen gikk via et Chelsea-bein og inn bak en utmanøvrert Mendy til 1-0.

– En glimrende individuell prestasjon, sier TV 2-kommentator Peder Mørtvedt om målet.

Fem minutter senere var Grealish nær ved å doble, men avslutningen strøk utsiden av stolpen. Det voldsomme City-presset fortsatte og det var smått utrolig at det ikke ble 2-0 da Thiago Silva reddet Jesus' skudd på streken i siste sekund.

Sjanserik avslutning

Selv om City styrte det meste, var Chelsea også farlige på kontringer. Romelu Lukaku fikk en ball i mål, men ble helt korrekt annullert for offside. Mateo Kovacic hadde også et lovende skudd, men Ruben Dias fikk kastet seg ned og blokkert.

Etter 79 minutter kunne Laporte ha minsket mulighetene for hjemmepoeng betraktelig da han fikk avslutte etter et frispark. Forsvarerens skudd gikk like utenfor mål. Kort tid senere var Mendy drivende dyktig da han stoppet et nytt forsøk fra Grealish.

I det 90. minutt måtte Havertz ta telling etter et hardt sammenstøt med City-keeper Ederson. Tyskeren kom seg heldigvis på beina igjen. På overtid var det kaptein Azpilicueta som fikk en smell da han jaktet utligning, men den kom aldri. Dermed stoppet Tuchels rekke på tre seirer på rad mot Pep Guardiolas City.