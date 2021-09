Cecilie Leganger har giftet seg

Tidligere landslagskeeper i håndball, Cecilie Leganger (46) og samboeren, musikkprodusent Hans Petter Gundersen (68), giftet seg fredag. Det skriver Leganger selv på sin Facebook-side.

– Tusen takk til alle som har heiet på oss og til den nydelige buketten av familie og venner som var med å feire dagen i går. Vi er så takknemlige og lykkelige, skriver håndball-legenden i et innlegg.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Cecilie Leganger om bryllupet.

Det var i september i fjor at det ble kjent at Leganger og Gundersen var blitt et par. Og 14. januar i år røpet 46-åringen overfor Dagbladet at de hadde forlovet seg.

Da God Kveld Norge intervjuet paret i fjor, fortalte de at de at de møttes våren 2020.

– Vi møttes i vår for første gang. Jeg visste ikke hvem hun var og hun visste ikke hvem jeg var. Vi oppdaget veldig tidlig at her kunne vi utvikle et veldig godt vennskap, og det var sånn det startet, sa Gundersen.