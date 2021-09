Mener Aston Villas vinnermål skulle vært avblåst for offside

På overtid kunne Bruno Fernandes redde ett poeng for Manchester United. Straffesparket gikk til himmels.

Manchester United-Aston Villa 0-1

Manchester United fikk det aldri til å løsne foran Aston Villa-målet og så lenge ut til å måtte nøye seg med 0-0 hjemme på Old Trafford lørdag ettermiddag.

Tre minutter før slutt dukket bortelagets Kortney Hause opp og stanget inn 1-0. På overtid fikk Bruno Fernandes en gyllen mulighet til å utligne da dommer Mike Dean pekte på straffemerket. Den vanligvis så sikre portugiseren blåste ballen langt over mål på det som ble en helsvart dag for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

– Jeg var sikker på at Fernandes skulle sette den ned i hjørnet, men vi var heldige. Vi tar med oss det. Vi fortjente kanskje den flaksen med tanke på hvor hardt vi jobbet og sjansene vi skapte, sier bortelagets John McGinn.

– Målet var offside

Ole Gunnar Solskjær mener Aston Villas vinnermål skulle vært annullert.

– Jeg er skuffet, for målet deres var offside. Vi var uheldige og fikk den avgjørelsen mot oss, sier Solskjær.

– Man kan akseptere det når vi slipper inn et greit mål, men dette var offside. Han (Watkins) var borti David (De Gea) når han (Hause) berørte ballen. Watkins dytter David i det Hause header. Hvordan kan det være mål når Leicester ikke har fått godkjent målene sine? Det er ikke konsekvent dømming, sier han.

Se scoringen til Aston Villa her:

Solskjær forteller at det var bestemt før kampen at Bruno Fernandes, ikke Cristiano Ronaldo, skulle ta eventuelle straffespark.



– Bruno er vanligvis veldig god i slike situasjoner. Dessverre bommet han på denne, sier Solskjær.



Nordmannen likte dårlig at Villa-spillerne forstyrret Fernandes før straffesparket skulle tas.

– Det er ikke riktig at de gjør det. Det skulle vært et gult kort til en av dem, men de oppnådde det de ville, sier han.



Store Villa-muligheter

Det var ikke helt ufortjent at bortelaget stakk av med alle poengene, for Birmingham-laget skuslet vekk to enorme sjanser før pause. Matt Targett og Ollie Watkins hadde begge gylne muligheter til å sende Birmingham-laget foran før pause, men David de Gea sto en god kamp i hjemmelagets mål.

– Det er ubegripelig at Aston Villa ikke scoret tidligere. Dette er den klart dårligste kampen Manchester United har spilt på Old Trafford, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Skader på to nøkkelspillere

To av spillerne i backfireren foran De Gea måtte gi seg underveis. Luke Shaw tuslet av banen etter bare 34 minutter. Etter en drøy time måtte Harry Maguire kaste i håndkledet. Det er alt annet enn gode nyheter for Ole Gunnar Solskjær før Champions League-oppgjøret mot Villarreal neste onsdag.

Før han forlot banen rakk Maguire å sette Aston Villa-keeper Emiliano Martinez på en skikkelig prøve. Midtstopperens heading hadde retning mot mål, men argentineren stoppet forsøket med en fin redning. Cristiano Ronaldo var usynlig i store deler av oppgjøret. Da var Mason Greenwood langt mer livlig. Unggutten kom til en rekke skuddforsøk fra gode posisjoner, men den vanligvis så treffsikre angriperen hadde ikke fininnstilt siktet.