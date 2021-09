Politiet kommer med oppfordring før festnatten

Et av høydepunktene for mange når koronarestriksjonene fjernes helt, er at dansegulvene på utestedene igjen kan åpne. For mange skal det feires på nettopp et av byens mange dansegulv.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Guro Sandnes, vil ikke si noe om hvor mye ekstra bemanning politiet eventuelt har klart til den ventede festnatten. Men hun sier de er svært klar over at det kommer til å bli mye folk i Oslos gater.

– Vi svarer aldri konkret på hvilken bemanning vi har. Men det jeg kan si er at vi tar løpende vurderinger hele tiden og styrker bemanningen etter behov. Og så gjør vi alltid prioriteringer, som å prioritere liv og helse. Vi er klar over at det er mye folk som skal ut og glede seg over at ting åpner igjen.

– Ta ansvar over eget inntak

Sandnes kommer med en klar oppfordring til festklare Oslo-borgere og tilreisende.

– Folk må oppføre seg ansvarlig. Ansvaret ligger på den enkelte. Så vi oppfordrer folk til å nyte dagen og ha det gøy i kveld, men samtidig ta ansvar for egen adferd og eget inntak.

Fra lørdag klokka 16.00 blir det altså en mer normal hverdag i Norge. Etter over ett og et halvt år med inngripende koronatiltak, gjenåpner samfunnet omtrent for fullt.

– Dette er en merkedag, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen fredag – 561 dager etter at hun innførte de strengeste tiltakene i fredstid i Norge.

Bort med «meteren»

Gjenåpningen betyr at enmetersregelen ikke gjelder lenger, at det er slutt på kravet om bordservering og innslippsstopp på utesteder, og at antallsbegrensningene på arrangementer oppheves.

En beveget helseminister Bent Høie (H) benyttet under pressekonferansen fredag også sjansen til å brette sammen tommestokken sin. Men å knekke den ville han ikke.

– Kortversjonen av dette: Nå kan vi leve som normalt, sa Solberg, som takket alle som bor i Norge for innsatsen.