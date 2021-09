Sender en takk til milliardærer

SV-leder Audun Lysbakken sier han vurderer å sende en blomsterkvast som takk til tre milliardærer for at de tok opp formuesskatten før valget.

Lørdag talte SV-leder Audun Lysbakken til landsstyret, det første siden valget.

Det er pause i sonderingene mellom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram til mandag.

Lysbakken sa i talen at det har vært «tillitsfulle samtaler» i Hurdal.

– Det har vært en god arbeidsøkt, en begynnelse. Hvor det leder hen, er for tidlig å si. Enten vi går i regjeringen eller i opposisjon, skal vi bruke makten velgerne har gitt oss, sa Lysbakken.

Det han snakket mest om, var valgresultatet. SV fikk 7,6 prosent oppslutning, en framgang på 1,6 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

SONDERINGER: De tre partilederne Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fortsetter sonderingene mandag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Maktfaktor

Han fastslo i talen at SV kommer til å være en maktfaktor i norsk politikk de kommende årene.

– Det er vanskelig å finne nye veier til flertall som ikke går utenom oss, sa han i forbindelse med at de rødgrønne har flertall.

Han takket blant annet landsstyret og andre i partiet for innsatsen de har lagt ned for at partiet gjorde det godt i valget.

Takket milliardærer

– Det er noe andre også jeg tror kan ha bidratt littegrann, sa Lysbakken og fortsatte:

– Det er for eksempel Gustav Witzøe, Jan Petter Sissener og Stein Erik Hagen. Jeg vil gjerne få lov til å rette en takk til dem i dag, sa han og fikk salen til å le.

Lysbakken viser til formuesskattdebatten, som var en het potet i valgkampen.

RIK: Stein Erik Hagen mener staten har gått glipp av 2,2 milliarder skattekroner fordi datteren flyttet med familieformuen til Sveits, skrev DN i august. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I slutten av juli gikk laksemilliardær Witzøe knallhardt ut mot formuesskatten og advarte mot en rødgrønn regjering. Han sa til VG at det kan komme en dag der det blir aktuelt for familien å flytte til utlandet for å unngå å betale formuesskatten.

Også Hagen og Sissener har advart om å innføre formuesskatt.

Sende blomster

– De mente at det var passende tidspunkt, på vei ut av koronakrisen, å klage over de rikes kår i landet. De advarte mot hvordan det kunne gå hvis SV fikk makt. De var veldig opptatt av å snakke om SV, og det er fordi de så at vi virkelig vil gjøre noe med forskjellene i Norge og at vi kunne få makten til å få det til, sa Lysbakken.

– Jeg har vurdert å sende en liten blomsterkvast til dem fordi de bidro til å få det motsatte av det de ønsket, nemlig å få fram hvorfor vi må gjøre noe med forskjellsnorge, sa han videre.