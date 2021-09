Rykket ut til brann i båt

Vest politidistrikt rykket klokken 08.12 lørdag morgen ut til Øygarden etter meldinger om at det brant i en båt som lå til kai.

– Per nå er det ingen spredningsfare, men det er en eksplosjonsartet brann. Det er ingen sovekabin i båten, men vi kan ikke utelukke at det er personer om bord, sa operasjonsleder, Tatjana Knappen, til TV 2 da brannvesenet hadde ankommet stedet.

Klokken 08.40 meldte politiet at brannen var slukket og at brannvesenet var i ferd med å ta seg inn i båten. Kort tid senere melder de at de har vært i kontakt med en representant for firmaet som eier båten, vedkommende opplyste at det ikke skal ha vært personer om bord i båten.