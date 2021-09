Mann til sykehus etter slagsmål i Hønefoss

Én mann er pågrepet og kjørt til arrest etter et slagsmål mellom to menn i Hønefoss. Den andre er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Klokken 03:30 meldte Sør-Øst politidistrikt på Twitter at det hadde vært et slagsmål mellom to menn i Hønefoss.

Fornærmede er skadet og kjørt til sykehus. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Mannen ligger fortsatt i behandling, og politiet har dermed ikke hatt anledning til å foreta avhør.

Løp fra stedet

– Det har vært et slagsmål med knyttneven, et realt gammeldags slagsmål. Det har ikke vært noe opplysninger om at det er brukt noe annet enn knyttneven, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt Andre Kråkenes til TV 2.

Fornærmede lå nede når politiet ankom stedet, og var så vidt kontaktbar. Politiet ved enda ikke hvor hardt skadet han er, og opplyser at begge de involverte var beruset.

Den mistenkte løp fra stedet, men ble pågrepet av politiet.

Kjent for politiet

– Selve pågripelsen gikk greit, men mannen hisset seg litt opp etter at han skjønte han skulle bli pågrepet, forteller operasjonsleder Kråkenes.

Han understreker at ingen ble skadet under pågripelsen.

Fornærmede er en mann i slutten av 40-årene. Den pågrepne mannen er i tidlig 20-årene.

Operasjonslederen opplyser om at den pågrepne er kjent for politiet fra før, og legger til at de har vært borti han ved en rekke anledninger.