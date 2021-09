Ingen pågrepet etter knivran i Oslo sentrum

Politiet meldte om ranet klokken 03.08 natt til lørdag. Hendelsen fant sted ved Spikersuppa i Oslo sentrum.



– En mann i 40-årene ble fraranet en mobiltelefon av flere personer,. Han forklarer at han ble truet med kniv, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til TV 2.

Gjerningspersonene forlot området i retning Slottet, og politiet anholdt senere fem personer i nærheten ve Rådhusplassen. Det var ingen opplysninger som knyttet dem til ranet, og de ble derfor dimittert.

– Årsaken til at vi anholdt dem var at de passet i beskrivelsen, i tid og sted med det vi hadde av opplysninger, sier operasjonslederen.

To av mennene ble anmeldt for besittelse av narkotika og en annen for bæring av kniv.

– Vi har ikke noe aktivt søk i saken, nå har vi gått over til nye oppgaver. Vi har dokumentert hvem disse personene er, så må vi fortsette etterforskningen med sikte på å finne ut hvem det er som har ranet den fornærmede, avslutter Hekkelstrand.