Huawei-topp løslatt i Canada – to canadiere går motsatt vei

En utleveringsdomstol besluttet fredag at Huawei-toppen Meng Wanzhou, som satt i husarrest i Canada, skal løslates. Hun har nå satt seg på et fly til Kina.

Fredag ble utleveringssaken mot Meng avsluttet, og domstolen beordret at kausjonsbetingelsene blir fjernet. Det betyr at hun er løslatt og at den tre år lange juridiske sagaen nærmer seg slutten.

– Jeg har signert ordren om løslatelse, sa dommer Heather Holmes i den korte rettshøringen der canadiske regjeringsadvokater på vegne av USA ba om at saksbehandlingen utsetter og kausjonen fjernes.

Avgjørelsen fra høyesterett i British Columbia kom etter at Meng inngikk en avtale med amerikanske påtalemyndigheter for å unngå å bli siktet for bedrageri.

Takket for støtten – reiste samme dag

Meng har tilbrakt nærmere tre år i husarrest i Vancouver. Utenfor rettsbygningen i byen takket Meng dommeren, sine støttespillere, kinesiske myndigheter og til og med canadiske myndigheter for å «opprettholde loven».

– De siste tre årene har livet mitt blitt snudd opp ned. Det var en opprørende tid for meg som mor, kone og leder, sa Meng og la til:

– Jeg tror at bak skyene er himmelen blå. Det var en uvurderlig opplevelse i mitt liv. Og som det sies, dess større motstand, dess større vekst.

Justisdepartementet i Canada sendte samtidig ut en uttalelse som bekrefter at Meng nå fritt kan forlate landet. Det gjorde Meng kort tid etter. TV-bilder viser at hun gikk om bord i et fly fra Air China som skulle til byen Shenzhen sørøst i landet.

Avtale på plass

Tidligere fredag ble det holdt et rettsmøte om Mengs sak i New York. Her opplyste USAs justisdepartement at de hadde inngått en avtale med henne.

Meng gikk med på å ikke bestride amerikanske myndigheters framstilling av enkelte fakta som er beskrevet i et dokument som ennå ikke er offentliggjort.

Overholder hun avtalen, vil anklager om bedrageri bli droppet. USA trakk i samme avtale kravet om at hun skal utleveres, noe som åpnet for at Meng kan returnere til Kina.

Pågrepet i 2018

Meng ble pågrepet i Canada i 2018 på grunn av en utleveringsbegjæring fra USA. Hun har vært anklaget av amerikanske myndigheter for bedrageri og brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran. Hun har hele tiden sagt at hun er uskyldig og at saken er politisk motivert.

Meng er Huaweis finansdirektør og datter av den kinesiske telekom-gigantens grunnlegger Ren Zhengfei.

Pågripelsen og varetektsfengslingen av Meng har bidratt til å forverre forholdet mellom Canada og Kina. Kort tid etter Mengs pågripelse ble to canadiske statsborgere pågrepet i Kina.

Kina løslater to canadiere

Forretningsmannen Michael Spavor ble i august funnet skyldig i spionasje og ulovlig deling av statshemmeligheter. Han ble dømt til elleve år i fengsel i en domstol i byen Dandong.

Også den tidligere diplomaten Michael Kovrig var tiltalt for lignende forhold. Sakene førte til et svært anstrengt forhold mellom Canada og Kina. De gikk begge bak lukkede dører, og canadierne uttrykte sterk bekymring over mangelen på innsyn.

Fredag kunngjorde statsminister Justin Trudeau at begge var løslatt og at de «forlatt kinesisk luftrom og er på vei hjem». De vil ankomme lørdag, fortalte Trudeau på en pressekonferanse i Ottawa.