Lærerdrap ryster England – politiet deler bilder av mistenksom mann

Hundrevis samlet seg i Kidbrooke fredag for å minnes kvinnen som ble drept forrige uke. Samtidig ber politiet i London om tips angående mistenkelig mann som beveget seg i området rundt åstedet.

Sabina Nessa forlot hjemmet sitt i Kidbrooke rundt 20:30 den 17. september for å møte en venn på en nærliggende pub. Veien mot puben burde tatt litt over fem minutter, men Nessa nådde aldri frem.

Liket hennes ble oppdaget i en nærliggende park dagen etter.

Ifølge en uttalelse fra politiet i London, er en av de mistenkte som er arrestert i forbindelse med drapet på Nessa nå løslatt, skriver CNN.

Bilder av mistenksom mann

Politiet i London sa torsdag at en mistenkt 38 år gammel mann hadde blitt arrestert. I tillegg offentliggjorde politiet bilder av en annen mann og et sølvfarget kjøretøy knyttet til saken.

Bildene viser en mann som vandrer rundt i det samme området hvor liket til Nessa ble funnet. Bilen til mannen ble også fanget opp av kameraene.

– Vi ber alle, spesielt de i Kidbrooke og i området Lewisham og Greenwich, om å se nøye på disse bildene for å sjekke om du vet hvem denne mannen er eller har sett han de siste dagene, sa Neil John. detektivinspektør fra politiet i London.

Hundrevis i sorg

Mer enn 500 mennesker samlet seg ved Pegler Square, ikke langt fra der den etterlyste mannen ble fanget på kamera.

Jebina Yasmin Islam, søsteren til Sabina Nessa, brøt sammen da hun talte til folkemengden fredag.

I SORG: London er i sorg etter at 28 år gamle Sabina Nessa ble drept i Kidbrooke. Fredag møtte hundrevis av mennesker opp i nærheten av området der Nessa sist ble sett for å tenne lys og legge ned blomster.

– Vi har mistet en fantastisk, omsorgsfull og nydelig søster som forlot oss alt for tidlig. Det hele føles ut som en vond drøm som vi ikke kommer oss ut av, sa søsteren Jebina Yasmin Islam.

Statsministeren Boris Johnson delte et bilde på Twitter hvor han hadde tent et lys utenfor statsministerboligen i London, til minne om Sabina Nessa.

– I kveld skal vi minnes Sabina Nessa, skrev Johnson i Twitter-meldingen.

Krever økt beskyttelse

Drapet på Nessa skjedde seks måneder etter overfallet og drapet på 33 år gamle Sarah Everard. Drapet utløste omfattende demonstrasjoner og krav om økt beskyttelse for kvinner og jenter i Storbritannia.

Everard ble meldt savnet etter at hun forlot huset til en venninne i Clapham, sør i London den 3. mai. Én uke etterpå ble liket hennes funnet ca. 80 kilometer unna der hun ble sett sist.

Drapsmannen, en politibetjent, erkjente straffskyld for kidnapping, voldtekt og drap.

Ifølge CNN, mener mange at lite har endret seg siden drapet på Nessa.

Mer enn 200 kvinner har blitt drept mellom mars 2019 og 2020 i Storbritannia, ifølge data fra nasjonal statistikk (ONS) og den skotske regjeringen.

I følge en undersøkelse gjort av ONS, har to av tre kvinner i alderen 16 til 34 år opplevd en eller annen form for trakassering de siste 12 månedene. Én av to kvinner følte seg utrygge ved å gå alene ute i mørket.