Dødsårsaken er klar – Michael K. Williams døde av overdose

Michael K. Williams, best kjent for sin rolle som Omar i «The Wire», døde av en overdose. En obduksjonsrapport viser at skuespilleren hadde en blanding av fentanyl, heroin og kokain i blodet, skriver New York Times.

Det er foreløpig ikke klart om Williams hadde inntatt alle de ulike rusmidlene samtidig eller hver for seg, heller ikke om dødsfallet var forårsaket av et av stoffene eller som følge av kombinasjonen.

Fentanyl er et syntetisk fremstilt opioid, og kan være opptil 50 ganger kraftigere enn heroin. Det er også billigere å produsere og selge, og bruken har økt kraftig i USA de siste årene som et alternativ til heroin og reseptbelagte opioider. Samtidig har antallet overdoser også økt kraftig i USA.

Åpen om problemene

Skuespilleren ble 54 år gammel, og ble funnet død i sin egen leilighet i Brooklyn 6. september. Politiet uttalte den gang at de mistenkte at dødsfallet skyldtes en overdose.

Michael K. Williams ble 54 år gammel. Foto: JPA/Aff-USA.com

Willams hadde tidligere fortalt åpenhjertig om sine rusproblemer i en rekke intervjuer. Ifølge ham selv begynte problemene under innspillingen av The Wire, hvor narkotika er et av de sentrale temaene.

– Jeg lekte med ilden. Det var bare et tidsspørsmål før jeg ble tatt og alt havnet på avisforsidene eller jeg måtte i fengsel, eller enda verre, at jeg døde. Når jeg ser tilbake på det nå, skjønner jeg ikke hvordan jeg overlevde, sa Williams i 2012.

Karakteren Omar gjorde Williams til en kultfigur, og tidligere president Barack Obama har sagt det er hans favorittkarakter noen sinne. Williams møtte Obama i 2008, og har senere innrømmet at han var så ruset at han knapt kunne snakke. Å få skryt fra presidenten var ifølge skuespilleren selv en vekker.

I tillegg til rollen i «The Wire», har Williams blant annet gjort seg bemerket i «Boardwalk Empire», «The Night Of» og «Lovecraft County».