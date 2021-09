Taliban vil bruke amputasjon som avstraffelsesmetode: – Nødvendig

Avstraffelsesmetodene inkluderer blant annet at Taliban vil kutte armene av kriminelle dersom de blir funnet skyldig. Taliban-veteran og medgrunnlegger Mullah Nooruddin Turabi, som var justisminister da gruppa styrte Afghanistan fra 1996 til 2001, sier derimot at henrettelser ikke nødvendigvis vil skje i offentligheten, slik de gjorde før.

Da Taliban styrte landet med jernhånd frem til USAs invasjon i 2001, var skrekkveldet blant annet preget av offentlige henrettelser ved Kabuls fotballstadion. Ofte med hundrevis av tilskuere på tribunene.

Vil ikke la seg diktere

I et intervju med Associated Press forsvarer Turabi de blodige avstraffelsesmetodene, og advarer samtidig verdenssamfunnet mot å blande seg inn i Afghanistans nye styresett. Turabi er et av flere regjeringsmedlemmer som er på FNs sanksjonsliste, og har nå ansvar for Afghanistans fengsler.

– Alle kritiserte oss for straffene på stadion, men vi har aldri blandet oss inn i lovene og avstraffelsesmetodene som kom etter oss. Ingen skal fortelle oss hva slags lover vil bør ha. Vi vil følge islam og vi vil danne lovene våre utfra Koranen, sier Turabi til AP.

Turabi og resten av Taliban synes å tolke Koranen på strengest mulig vis, noe som blant annet inkluderer å amputere lemmer fra lovbrytere.

– Å kutte av hender er et veldig nødvendig sikkerhetstiltak, sier Taliban-veteranen, som påpeker at den grusomme metoden har en avskrekkende virkning på potensielle lovbrytere.

To afghanske journalister sier de ble banket opp av Taliban under maktovertakelsen. De er et av flere eksempler på gruppas brutale avstraffelsesmetoder. Foto: Wana News Agency/Reuters

Offentlig ydmykelse

Ifølge Turabi vurderer regjeringen nå om de skal fortsette med offentlige henrettelser.

De siste dagene har Taliban gjenopptatt en annen, tidligere avstraffelsesmetode, nemlig offentlig ydmykelse av menn anklaget for nasking.



Taliban skal ha begynt å kjøre personer anklaget for nasking rundt på lasteplanet for å ydmyke dem i offentligheten. Foto: Bulent Kilic/AFP

Ved minst to anledninger har menn med hendene bundet på ryggen blitt plassert på lasteplanet av biler, for så å bli kjørt rundt i Kabuls gater til spott og spe. I et av tilfellene ble den anklagede malt i ansiktet for å utpekes som en tyv, skriver AP.

Har forandret seg

Likevel insisterer Turabi på at Taliban har forandret seg. Han lover blant annet at gruppa vil tillate TV, mobiltelefoner, bilder og video.

– Folket trenger det, og det er noe vi tar på alvor, sier veteranen. Han påpeker at Taliban ser på media som et redskap de kan bruke til å spre budskapet sitt.

– Nå vet vi at heller enn å nå ut til noen hundre, kan vi nå ut til millioner, påpeker Turabi. Han oppfordrer også folk til å filme og fotografere offentlige avstraffelser, for å bidra til å øke den avskrekkende effekten.