Avslører kjønnet på babyen

I sommer ble det kjent at «Funkygine» er gravid igjen. Nå avslører hun kjønnet.

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (32) avslørte i sommer at hun venter sitt fjerde barn.

Fra et tidligere forhold har hun datteren Filippa og sønnen Sokrates.

I 2018 fikk hun og ektemannen Morten Sundli (31) sønnen Milano.

Følgerne hennes har ventet spent på om hun snart skulle avsløre kjønnet på babyen i magen.

Fredag kveld la hun ut en YouTube video på bloggen sin der hun forteller at de venter en til gutt.



– Dermed blir Filippa den eneste jenta, med tre yngre brødre, sier Vasstrand i videoen.

Ikke planlagt

Treningsprofilen har hele tiden vært åpen om at graviditeten ikke var planlagt.



– Det var et lite sjokk da jeg oppdaget at jeg var gravid, sier 32-åringen.

Men nå har sjokket lagt seg og Vasstrand gleder seg til fødsel.

LYKKERUS: Jørgine uttalte at hun var verdens lykkeligste da hun og Morten ble foreldre til sønnen Milano. Foto: Privat / Bildet er gjengitt med tillatelse

– Nå gleder jeg meg bare til å møte denne fyren som ligger inni magen, og jeg lurer på om han er like rar som brødrene sine, sier hun.



Hun har også fortalt åpent at hun ikke er så glad i å gå gravid. Hun syns det både er slitsomt og kjedelig.

– Men jeg er også stolt over å kunne bære fram et barn en fjerde gang, sier Vasstrand.

Uenig om familieforøkelse

I sesong 2 av «Funkyfam» var det mye snakk om familieforøkelse. Der var det tydelig at Jørgine og Morten ikke var helt enige om hvor mange barn de skulle ha.

Treningsprofilen har tre barn fra før, men ektemannen Morten var klar på at han helst skulle ha sett at de var flere.

– Jeg vil ha, men Jørgine vil ikke være gravid, sa Morten da.

– Jeg har lyst på hund. Vi er så unge, jeg har allerede vært gift og skilt. Gift på nytt, har tre barn og er kun 31 år. Vi har god tid, vi kan få hund nå og det neste barnet om fem-seks år, svarte Jørgine.

– Hæ? Du har lovt meg et barn til og sånn blir det, la da Morten til bestemt.

Nå vet vi hvem som fikk viljen sin.