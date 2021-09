Ruud imponerte - vant mot 19. beste i verden

22-åringen fra Snarøya debuterte fredag kveld i Laver Cup i turneringens første kamp i TD Garden i Boston. Der åpnet amerikanske Reilly Opelka godt og vant første game med noen voldsomme server på godt over 200 kilometer i timen på det harde underlaget.

Kampen måtte avgjøres etter en nervepirrende avslutning på det andre settet, men Casper Ruud dro i land seieren for det europeiske laget.

– Jeg var ganske nervøs i starten. Det er et stort stadion og et massivt publikum. Det er høyt støynivå og man ser flere legender, men heldigvis håndterte jeg det bra. Jeg prøvde å nyte øyeblikket og dette var en bra kamp for meg, sier Casper Ruud til arrangøren etter kampen.

Casper Ruud justerte seg etter gamet, hvor amerikaneren hamret over flere server, ved å trekke seg noe dypere i banen. Dermed var nøkkelen funnet for Ruud.

Nordmannen slo tilbake og vant det første settet 6-3 etter flere imponerende poeng, blant annet med et par lekre forehands. Det så også ut til å imponere Roger Federer som hadde tatt turen til Boston for blant annet å se Ruud-debuten i turneringen.

Europa-lagets kaptein Björn Borg og lagets spillere så også ut til være imponert over prestasjonen til den tiende beste tennisspilleren på verdensrankingen for øyeblikket.

Blant tilskuerne var det imidlertid Opelka som fikk mest oppmerksomhet ettersom årets Laver Cup spilles på amerikansk jord i Boston.

I det andre settet fortsatte Ruud å tvinge Opelka på løpeturer med noen frekke manøvre, men amerikaneren hang vesentlig bedre med. De to tennisstjernene fulgte hverandre tett og jevnt i det andre settet og etter seks game sto det 3-3. Opelka så ut til å ta det syvende gamet, men så våknet Ruud.

22-åringen vant gamet og da spillerne tok en liten hvile kom OL-vinner og lagkamerat Alexander Zverev bort til Ruud for noen velmente råd. Det var kanskje utslagsgivende, for Opelka ga virkelig Ruud noe å bryne seg på i det andre settet.

Settet gikk til 6-6 og det hele kunne avgjøres i et siste game. Der var Ruud best og dermed ble det seier for nordmannen.