Det norske håpet vil holde VM-ambisjonen hemmelig

Sykkel-VM: Fellesstart, elite, kvinner kl. 12.00 på TV 2 og TV 2 Play

– Jeg har sagt at jeg ikke har lyst til å sette plasseringsmål, for det er så mye som skal klaffe hvis man skal nå drømmen. Men jeg har sagt til meg selv at jeg skal sette meg i situasjoner gjennom hele løpet så jeg kan kjempe om medalje. Men om jeg skal forsøke å komme med i et brudd mot slutten eller vente til spurten, det får jeg ta underveis.

– Men røper du ikke da at medalje er målet?

– Hehe. Jeg håper jo på det. Men om jeg har gjort mitt beste og det ikke går, så må man likevel være fornøyd. Men jeg tar ikke til takke med en dårlig plassering, for å si det sånn, sier 23-åringen.

TV 2 møtte kapteinen for det norske kvinnelaget på hotellet dagen før dagen. Ved flyplassen i Brussel gjennomførte hun den siste treningsøkten på en rulle i solskinnet på parkeringsplassen før hun tok en lunch med lagvenninnen Katrine Aalerud. De to - sammen med Stine Borgli, Emilie Moberg, Anne Dorthe Ysland, Ingvild Gåskjenn er Norges utvalgte.

– Jeg er kaptein, men vi trenger alle mann, sier hun.

Flyvende hollendere

Lørdag legger de ut på den 157 km lange VM-ferden, som starter i Antwerpen og ender opp i Leuven.

– Jeg er veldig spent. Og har vært det i en uke. Jeg har hatt god tid til å bare tenke på dette løpet og tror det skal bli veldig kjekt.

Nederland er de store favorittene. De har vunnet VM-gull de fire siste årene med Anna Van der Breggen (2020 og 2018), Annemiek van Vleuten (2019) og Chantal van den Broek Blaak (2017). Alle tre stiller til start. Det gjør også Marianne Vos, som alene har tre VM-titler.

– Er det sånn at de andre nasjonene nærmest gir opp gullet når Nederland stiller med åtte kvinner - som alle kan vinne?

– Jeg tror ingen gir opp. Det er mange sterke nasjoner som har favoritter, men ingen har et like sterkt lag som Nederland. Det blir fort til at alle ser på de og forventer at de skal fikse det dersom det skjer noe «dumt». De har sendt et lag med mål om å gjøre løpet så hardt som mulig. Vi vet alle at det vil smelle på et tidspunkt, så er spørsmålet om det blir hardt nok til at en av de kan gå solo, som de pleier å gjøre. Men Belgia, Italia og USA er bare noen av nasjonene som har sterke kort. Og jeg tror det kommer til å bli veldig åpent i den løypa.

Dette er planen

Samtidig som TV 2 møter Stavanger-jenta kommer juniorlandslaget - med Per Strand Hagenes i spissen - tilbake på hotellet etter gullmedaljen i junior-VM. Andersen har selv bronse fra VM på merittlisten, fra Doha i 2016. Året etter ble hun nummer 7 på fellesstarten i Bergen, i sitt første år som senior.

Nå sykler hun for DSM, men blir en av spydspissene for Uno-X sitt kvinnelag neste sesong. I de tre siste etapperittene hun har syklet har hun endt med topp-tre-plasseringer. Formen skal det med andre ord ikke være noe å si på.

– Den er veldig bra. Tror jeg kommer til å føle meg bra, jeg har i hvert fall gjort det i det siste.

– Hva slags scenario er best for deg?

– Det blir hvis det blir spurt fra et brudd, en mindre gruppe eller fra feltet. Jeg har ikke planer om å kjøre solo eller å være med på å gjøre rittet hardt. Det handler om å være lur og å spare på kreftene, Så satser jeg på at jeg har gode bein til slutt. Så lenge det blir spurt så er det alltids sjanser for en medalje.

Sykkel-VM: Fellesstart, junior, kvinner kl. 08.10 på TV 2 Sport 2 og Play