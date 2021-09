Alle ser på det nederlandske stjernegalleriet – men dette er lagets svakhet

Etter damenes OL-ritt, der nederlenderne feilberegnet og gullet gikk til overraskelseskvinnen Anna Kiesenhofer, har de oransjekledde storfavorittene et enormt press for seg for å levere i VM lørdag.

VM-rittet lørdag er ekstremt uforutsigbart. Det kan bli utallige scenarier. Alt kan skje.

Alle kommer til å se på det nederlandske stjernegalleriet, men de har på papiret én svakhet. Dersom det blir samlet til en spurt, kan de ikke føle seg trygge.

Det er et enormt slagkraftig lag de stiller med, og de har mange kort å spille på. Annemiek Van Vleuten, Ellen van Dijk, Anna van der Breggen og Marianne Vos for å nevne noen. Hvis det kommer en større gruppe til mål, har de riktignok ikke kontroll.

Ryttere som Lotte Kopecky (Belgia), Elisa Balsamo (Italia), Emma Norsgaard (Danmark) og Coryn Rivera (USA) har alle gode vinnersjanser om det samler seg.

Derfor kan vi forvente et offensivt kvinneritt der blant andre Nederland sender ut ryttere etter ryttere. De kommer ikke til å være fornøyde før de sitter med et eventuelt overtall.

Hvordan samarbeider stjernene?

Et annet spørsmålstegn er hvordan de nederlandske jentene samarbeider. Det er flere ryttere der som vet at de har muligheten på regnbuetrøya dersom det utvikler seg deres vei. Vos og Lucinda Brand er nok deres beste kort i en mindre spurt.

Nederland må regnes som de store favorittene, men det er så mye som kan skje. Formrytteren Marlen Reusser (Sveits) må også skape et hardt ritt, det samme må Katarzyna Niewidoma (Polen). Tyskland, Australia og Italia kommer også til å være med på det som skjer underveis.

Susanne Andersen, Norges soleklare kaptein

Når det gjelder Norge, er det definitivt Susanne Andersen som er vårt beste håp. Løypa passer henne veldig bra, og hun har vist at hun takler distansen. Hun har kjørt mye som hjelperytter i DSM, men innehar kvalitetene som skal til for å kjempe om topplasseringene.

23-åringen fra Stavanger er imidlertid avhengig av at rittet utvikler seg perfekt for hennes del. Da er spørsmålet hvordan hun bør løse den oppgaven.

Det kan bli vanskelig om hun kjører defensivt og satser på at det samler seg til spurt. Samtidig er det farlig å brenne av kruttet for tidlig. Andersen må finne den riktige balansen i lørdagens ritt, og det blir en krevende utfordring.

Ellers stiller Norge med et bra lag, men laget er ikke bra nok til å prege rittet i front hele veien. Det blir viktig for de norske jentene å kjøre for Andersen i de tidlige delene av rittet. Samtidig håper jeg at de er offensive fra start og kan få muligheten til å komme seg med i et avgjørende brudd.