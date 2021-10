Husker du Broom-saken om hun som fant en lapp på frontruten om parkeringsskade utenfor kjøpesenteret?

Nå bekrefter Christina Johansen i Stjørdal at det finnes flere ærlige sjeler.

Hun hadde bilen parkert utenfor et kjøpesenter i sentrum, da hun ble oppringt av en fortvilet dame som meldte at hun «hadde kommet borti» bilen hennes under rygging.

– Det var nok mye mer enn bare kommet borti, forteller Christina til Broom.

Tre måneder gammel Leaf

– Bilen var ikke kjørbar, og måtte taues rett på verksted, og for meg ble det to uker med leiebil. Min bil hadde fått så store skader i fronten at hele reparasjonen kom på rundt 70.000 kroner. Mye penger, men i fronten på en moderne bil er det mange veldig dyre sensorer og elektroniske komponenter, og da blir det fort store beløp, sier hun.

Bilen hennes er en snart tre måneder gammel Nissan Leaf elbil, Christina hadde ikke rukket å kjøre særlig mye før det smalt.

– Fantastisk!

– Klart det var veldig ergerlig, og damen som ringte meg var oppriktig fortvilet. Hun hadde søkt meg opp i kjøretøyregisteret hos Statens vegvesen, og ringte meg så fort hun kunne. Hun hadde også allerede vært i kontakt med et verksted, men hadde ikke regnet med at skaden var så veldig stor. Skyld var det selvsagt ikke noe spørsmål om, og hun valgte å gå veien om Vegvesenet heller enn å legge igjen en lapp – og syntes dette var en bedre måte å gjøre det på.

– Det er fantastisk at det finnes slike folk, som stiller opp og tar ansvar når de er så uheldige å påføre andre skade – æres den som æres bør. Alt for ofte hører vi jo om det motsatte, fastslår Christina Johansen.

På nærmere hold er omfanget litt tydeligere. På innsiden av støtangeren foran sitter det flere dyre elektroniske komponenter. Foto: Privat

8 av 10 har opplevd dette

I forsikringsselskapene er saker som handler om parkeringsskader med ukjent gjerningsperson en gjenganger.

– Ja, dessverre er det fortsatt mange som stikker av uten å gi seg til kjenne etter å ha dyttet borti en annen bil i et P-hus eller på en parkeringsplass ved et kjøpesenter, idrettsanlegg eller en utfartsparkering. Derfor er det ekstra gledelig med gladsaker som denne, fastslår informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If overfor Broom.

– Vi har flere ganger gjort undersøkelser blant våre kunder, der vi har spurt om de noen gang har opplevd å finne bilen skadet – uten beskjed om hvem som har gjort det. Hver eneste gang har 8 av 10 svart ja på dette spørsmålet. Det er dessverre liten grunn til å tro at dette er noe annerledes i dag, sier han.

Ingen unnskyldning

– De fleste av kundene våre kjenner seg igjen i denne situasjonen, sier Sigmund Clementz, informajonssjeef i If. Foto: If

– Hva reagerer folk mest på?

– En ting er irritasjonen over at bilen er påført en skade, men vårt inntrykk er at de fleste nesten er mest sinte for at andre er så uærlige at de ikke sier fra om hva de har gjort – og tar ansvaret for det. Det blir nok mye moralsk forargelse. Tilsvarende høy blir selvsagt gleden over dem som faktisk stiller opp.

– Mange av disse skadene skjer nok i en litt stresset situasjon. Noen får kanskje litt panikk, og tenker ikke helt klart i situasjonen, uten at dette er noen unnskyldning. Så finnes det noen ganske få eksempler på at man dulter så vidt borti en annen bil under rygging uten å merke det selv, legger Clementz til.

Hans råd er klart til alle som er så uheldige å påføre en annen bil skade.

Sjekk med forsikringsselskapet

– Skriv en lapp og legg på frontruten, der du oppgir eget registreringsnummer, navn og kontaktdata. Er det sprengkaldt, eller av andre grunner vanskelig å få gjort dette, så ta bilde av registreringsnummeret på den skadde bilen og søk opp eier i kjøretøyregisteret hos Statens vegvesen. Ta deretter kontakt direkte snarest mulig, understreker han.

Skader som bileier selv må stå for, dekkes av kaskoforsikringen. Her har forsikringsselskapene litt forskjellig praksis. Hos noen slipper man egenandel, og hos noen slipper man bonustap.

– Det stemmer at det er forskjeller her. Egenandel kan bli krevd, og hos noen kan man også få bonustap. Min anbefaling er at man sjekker med sitt eget selskap om skaden bør dekkes av forsikringen eller ikke, avslutter Sigmund Clementz.

