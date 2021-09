Hovland tapte sin første kamp i Ryder Cup-debuten: – Vi spilte en god runde

Hovland spilte rufsete i de første slagene sine i Ryder Cup-debuten på Whistling Straits i Sheboygan i Wisconsin, men så tok det seg opp. Likevel holdt det ikke til seier for Hovland i Ryder Cup-debuten.

USA vant det første hullet men Hovland og Paul Casey slo imidlertid tilbake i fredagens foursome på hull tre og fire som den europeiske duoen vant. Så stoppet det imidlertid opp. På hull fem måtte lagene nøye seg med poengdeling, men på hull seks og syv vant amerikanerne som dermed stakk i føringen igjen.

Deretter ble det tre hull med poengdeling før amerikanerne igjen vant to hull på rad. Dermed lå Hovland og Casey under med tre da det gjensto seks hull.

På hull 13 kunne imidlertid Hovland koste på seg sitt sedvanlige gode humør igjen da han med en putt sørget for at europeerne vant hullet og kampen om seieren ble vekket til livet igjen.

Til tross for ny spenning i kampen fulgte to hull med poengdeling og dermed kunne Johnson og Morikawa sikre USAs første poeng i konkurransen mot Hovland og Casey. På hull 16 satte amerikanerne spikeren i kista og vant kampen mot Hovland og Casey

– Jeg synes vi spilte en bra runde. Men USA hadde mange birdies og gjorde ikke mange feil. Vi satte ikke nok putter til å få momentum, men jeg mener vi gjorde en veldig god jobb, sier Hovland til pressen etter kamp.

Senere ble det annonsert at Hovland er tatt ut til å også spille fourball som starter starter klokken 19.10 norsk tid. Hovland får der Tommy Fleetwood som partner og slår ut klokken 19.58.

I tillegg til at Hovland og Casey slet i sin kamp, var det også amerikansk dominans i to av de tre andre kampene også. For Europa var det kun Jon Rahm og Sergio Garcia som hadde god kontroll på sin kamp mot Justin Thomas og Jordan Spieth. Der endte Rahm/Garcia opp med å vinne med tre hull i dagens første kamp.

Dermed sikret den spanske duoen Europa det daværende første poenget i turneringen.

– Det føles bra. Jeg visste hele tiden hvem jeg hadde ved siden av meg (Rahm journ. anm), og jeg ville ikke ha byttet ham mot noen, sier Garcia like etter poenget var sikret.

I de resterende kampene vant USA og dermed har amerikanerne fått en solid start på Ryder Cup ettersom de nå leder 3-1 mot Europa.



Øvelsen foursome er rett og slett to-mannslag fra hvert lag med én ball per hull. Her bytter spillerne på tur om hvem som skal slå ut, frem til alle hull er fullført. Man rullerer også på hvem som begynner med utslag på oddetallshull og partallshull. Laget med laveste scoren per hull vinner hullet. Om det står likt vil det være poengdeling. Man får altså poeng per hull man vinner og ikke totalsummen etter alle 18 hullene.



TV 2 oppdaterer saken.