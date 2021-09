Økonomikjøring med bil er ikke noe nytt. Tradisjonelt har det handlet om å komme lengst mulig på én tank drivstoff.

Nå som elbilene har begynt å ta over, er rekkevidde aktuelt som aldri før. Og nå handler det om å finne ut hvor langt man kan komme før bilen er helt tom for strøm.

Hvor mange kilometer er det mulig å komme med elbilen Ford Mustang Mach-E i et høstlig norsk klima? Det skal to verdensrekordholdere i økokjøring nå forsøke å finne ut.

I kveld setter nemlig Henrik Borchgrevink og Knut Wilthil seg bak rattet i en av Norges mest populære biler akkurat nå: Ford Mustang Mach-E Long Range med bakhjulstrekk, med offisiell rekkevidde på 610 kilometer.

Plomberer ladeluken

Ferden starter fra Melhus Bil i Trondheim. Nå skal de to se hvor langt sydover i Norge de kan komme uten å lade, med maksimal økokjøring i norsk høstvær. Basert på det disse to har klart å få til tidligere kan vi nok trygt fastlå at det sannsynligvis blir langt...

– Det er ekstra spennende å kjøre en toppmoderne elbil som har det meste av førerassistansesystemer og hjelp for å få maksimal rekkevidde ut av den tilgjengelige kapasiteten. Vi er også nysgjerrige på hvor langt vi kommer med tanke på at både temperaturen underveis flere ganger vil være ned mot null grader, og vi skal også kjøre over fjellet på vei sydover. Dette vet vi krever ekstra energi som vil gå utover den maksimale rekkevidden, sier Henrik Borchgrevink.

Før avreise fra Trondheim ble bilens ladeinntak plombert med tape.

– Jeg kjørte og kjørte, men tankmåleren rikket seg nesten ikke

Taktikken er blant annet å holde relativt lav hastighet og lengst mulig unngå stopp underveis.

Må unngå å stoppe

De to, som begge til daglig jobber i Avinor, har tidligere blant annet kjørt Ford Mustang med over 300 hestekrefter på én bensintank inn til det som da var en verdensrekord på 1.249 kilometer. De satt også det som høyst sannsynlig var en verdensrekord med en Ranger pickup i 2017. Da tilbakela de hele 1.616 kilometer, fra Oslo til Kautokeino, uten å fylle drivstoff.

For å komme lengst mulig med Mustang Mach-E har de to økokjøringsekspertene planlagt turen nøye.

– Det viktigste er hele tiden å ha fokus på ikke å miste fart, og planlegge hele kjøreturen og ruten i forhold til dette. Lyskryss og venstresvinger med vikeplikt gjør vi alt for å unngå. Da kan det være vi må stoppe. Dessuten er det slik at energiforbruket er lavere når vi kjører saktere. Vi må derfor belage oss på en lang kjøretur med lavere hastighet og fullt fokus på jevn fart, sier Wilthil.

Slik gikk det da NAF testet rekkevidden på 29 (!) elbiler

Elektriske Ford Mustang Mach-E har en offisiell rekkevidde på inntil 610 kilometer. Men vi tipper ekspertene kan få den til å gå adskillig lengre enn dette.

Mer miljøvennlig

Rushtidstrafikk og tettbebygde strøk forsøker de også, i den grad det er mulig, å unngå på veien sydover.

– Våt veibane og snø er også en risikofaktor som vi må unngå for å holde forbruket lavest mulig. Med de lave temperaturene som det nå er over fjellet, er det faktisk en reell risiko for at det kan komme snø. Da har vi lagt inn i planen at vi kan stoppe og vente til at det verste uværet har gitt seg, sier Borchgrevink.

De to medgir at det først og fremst er eventyrlyst og en god porsjon konkurranseinstinkt som er årsaken til at de nå legger ut på økokjøringstur igjen.

– Samtidig viser det også potensialet for å kjøre med lavere energiforbruk, og derfor mer miljøvennlig, enten du kjører elbil eller bil med tradisjonell drivlinje, sier Knut Wilthil.

Rekordforsøket blir oppdatert underveis på Fords Facebook-side og på Instagram.

– Jeg sparer og sparer på strømmen, likevel ser det umulig ut

Dette har de to gjort tidligere: 2017: Oslo - Kautokeino på en tank med en Ford Ranger pickup 2,2-liters TDCI-motor med 160 HK. Distanse: 1.616 km 2016: Polarsirkelsenteret - Kragerø med en Ford Mustang med en 2.3-liters EcoBoost-motor med 317 HK. Distanse: 1.249,3 km. 2015: Lindesnes - Nordkapp med rekordlavt forbruk på 0,29 l/mil med en Ford Mondeo 1,5-liter diesel. 2015: Nordkapp via Oslo til Sundebru på én tank også med en Ford Mondeo, 1,5-liter diesel. 2013: Kautokeino - Oslo på én tank med bensin med Ford Focus 1-liters EcoBoost-motor. Stående verdensrekord på 1.619 km. Dette er også den første registrerte turen over 1000 miles på en tank med en bensinbil. 2012: Helsinki - Oslo (uten ferge) på én tank med en Ford Mondeo. Stående Europa-rekord i kjøring på én tank diesel. Distanse 2.536 km. 2011: Murmansk - Oslo - Uddevalla på én tank med en Ford Mondeo stasjonsvogn med 2.0-liters dieselmotor med 115 HK. 2010: Oslo - Kirkenes på én tank med en Ford Mondeo stasjonsvogn med 2.0-liters dieselmotor med 115 HK.

Video: Slik får du best mulig rekkevidde med elbilen