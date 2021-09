Krystallklar Solskjær: – Ikke min jobb å holde spillerne fornøyde

Etter sommerens overgangsvindu har Ole Gunnar Solskjær fått et luksusproblem, uten at det virker å bekymre kristiansunderen nevneverdig.

Tom Heaton, Jadon Sancho, Raphaël Varane og Cristiano Ronaldo har i tur og orden kommet inn portene på Old Trafford denne sommeren. I tillegg har Jesse Lingard returnert til Manchester etter et vellykket låneopphold i West Ham.

Det har gitt Ole Gunnar Solskjær et aldri så lite luksusproblem.

– Jeg har sagt det en del ganger, det er ikke min jobb å holde spillerne fornøyde, det er like mye deres jobb å holde meg fornøyd. Det handler om hvordan de oppfører seg, hvordan de spiller og hvordan de trener, sier Solskjær.

Men det er liten tvil om at nordmannen har nok å velge i. Spesielt offensivt i banen må det sies at de røde djevlene er godt besatt: Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Mason Greenwood, Edinson Cavani, Anthony Martial, Marcus Rashford og Paul Pogba, er bare noen av spillerne som kan bekle de tre fremste posisjonene. Selv om førstnevnte nok er selvskreven på laget dersom han er skadefri, er Solskjær klar på viktigheten av flere målscorere.

– Jesse har to, Mason har tre og Bruno og Cristiano har fire. Det er bra fra våre angrepsspillere, og vi venter fortsatt på Marcus. Anthony, Jadon og Edinson, som også vil score. Det er lenge siden vi hadde en mann som sto for 30-40 mål. Men om han (Ronaldo) kan klare det og de andre gjør det som forventet, så har vi en god sjanse, sier Solskjær.

I tillegg til en selskreven Ronaldo, ser det også ut til at David de Gea har vunnet tilbake nordmannens gunst.

– David har hatt en veldig god start på sesongen. Nøkkelen er trolig jobben han har lagt ned på treningsfeltet. Han er sterkere enn han har vært tidligere.

– Dean (Henderson) har dessverre slitt på grunn av korona, og det har gitt ham en lengre vei før han kunne starte sesongen. Jeg synes han var fantastisk mot West Ham. Han bygger seg tilbake i form igjen. Tom har vært fantastisk. David har kommet tilbake med en ekstra gnist, måtte hans prestasjoner vare lenge. Det handler om å prestere. Vi er her for å vinne kamper, sier Solskjær bestemt.

Ronaldo-ros

En annen som har startet sesongen gnistrende for Manchester United, er den hjemvendte sønn, Cristiano Ronaldo. Den portugisiske målmaskinen står med tre Premier League-scoringer på to kamper. Det får Solskjær til å hente fram superlativene.

– Nøkkelen er hvordan han tar vare på seg selv. I tillegg til noen gener, så klart. Han har brukt all sin energi og innsats på å bli den spilleren han er. Han fortjener all honnør for sin fysiske tilstand. Det som er enda mer imponerende er at han fortsatt er sulten, til tross for alt han har oppnådd. Det kommer fra innsiden og han kommer til å fortsette helt til hode sier at det er nok. Forhåpentligvis er det noen år til, sier Solskjær, og legger til:

– Det ville ikke overraske meg om han fortsatt spiller som 40-åring.

VAR-rommet 5: – Han er den største og beste i dette tilfellet

Men selv om 36-åringen har fått en strålende start på returen til engelsk fotball, er nordmannen klar på at de må være varsomme med sin aldrende superstjerne.

– Vi angriper og forsvarer oss sammen, men det er ikke hans hovedfokus. Vi vet at han er utrolig dyktig til å finne posisjoner når vi kontrer. Han er fortsatt en av de raskeste spillerne i ligaen, og jeg er veldig fornøyd med hans fysiske tilstand, sier Solskjær og fortsetter:

– Men han er tilbake i Premier League. Her er kanskje intensiteten høyere enn i Italia og Spania, så vi må passe på belastningen. Han er her for å score mål, flotte mål.

Frustrert

Det er imidlertid ikke alt Solskjær er like fornøyd med. Forrige serierunde havnet Manchester United, tross seier, under i bortemøtet med West Ham. Det var andre gang Solskjærs mannskap havnet bakpå denne sesongen. Dermed ser det ut til at trenden fra forrige sesong fortsetter, der United tok smått utrolige 31 poeng fra tapende posisjoner.

– Jeg har sendt et brev til Premier League der jeg har spurt om vi kan starte kampene ett mål bak, for det vil gjøre det mye enklere for oss, sier en spøkefull Solskjær, før han fortsetter:

– Spøk til side, det er en stor del av spillet og vi må starte bedre. Vi kan ikke forvente å komme tilbake og vinne kamper, som vi har gjort fantastisk de siste 14-15 månedene. Det kommer til å slå tilbake på oss, så vi ser på det, snakker om det og forhåpentligvis får vi en respons.

Avbrutt av pressesjefen

En annen ting som frustrerer Manchester United-sjefen er Jürgen Klopp. Forrige sesong kom Liverpool-manageren med følgende uttalelse etter et nederlag mot Southampton i januar:

– Manchester United har hatt flere straffer på to år enn jeg har hatt på fem og et halvt. Jeg aner ikke om det er min feil. Men det er ingen unnskyldning for i kveld, sa Klopp etter kampen den gang.

Solskjær mener det utsagnet har påvirket dommerne. På spørsmål om han bekymrer seg over at både dommerne og VAR overser straffespark, svarer han slik:

– Det er litt av en prestasjon faktisk. Vi har fått tilbakemeldinger på de to mot West Ham i ligaen. I ligacupen er det ikke VAR, og alle kan gjøre feil. Men som jeg sa tidligere, det har vært en endring siden en annen manager reiste bekymring rundt hvor mange straffer vi fikk.

– Vi vet alle at du snakker om Jürgen Klopp, men bekymrer det deg at dette er noe som kan påvirke dommerne ubevisst, spør en journalist som var til stede på fredagens pressekonferanse.

Før Solskjær rekker å svare blir han avbrutt av Manchester Uniteds pressesjef, Karen Shotbolt, som minner journalisten på at de ikke svarer på spørsmål om dommerne før en kamp, men nordmannen koster allikevel på seg en liten uttalelse.

– Vi får det vi fortjener. Vi fortsetter å spille, og jeg synes ikke det er ikke min jobb å snakke om dommerne. Vi må bare fortsette å spille, så får vi de avgjørelsene vi fortjener, avslutter 48-åringen.

LØRDAG: Se Manchester United - Aston Villa på TV 2 Sport Premium 2 og Play klokken 13.30.