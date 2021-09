Italiensk gull - norsk gullhåp måtte bryte

Det ble gull til Italia og Filippo Baroncini på landeveisrittet for U23 i Leuven. Italieneren stakk kort tid før målgang, og hovedfeltet klarte ikke å ta ham igjen. Biniam Girmay fra Eritrea tok sølv, mens nederlandske Olav Kooij sikret bronsen.

Nordmennene klarte ikke å blande seg inn i medaljekampen. Anders Halland Johannessen var lenge med i tetgruppen som ble innhentet 10 kilometer før mål.

Norges antatt største gullhåp, Søren Wærenskjold, kom ikke i mål grunnet fall.

– Jeg skjønner skuffelsen. Søren var så nærme på tempoen, og da har man lyst til å revansjere seg. Jeg forstår at det bittert. Det var et veldig nervøst felt. Det var rett og slett farlig. Synd det gikk stang ut for Norge, sier TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen.

– Jeg tok en salto over styret

Rittet ble preget av svært mange uhell og fall. Med litt over 50 kilometer igjen måtte Wærenskjold bryte etter et ublidt møte med asfalten.

– Jeg klarte å holde meg unna x antall velt i starten. Jeg hang bra med lenge. Det lå en belgier på asfalten som jeg ikke klarte å svinge unna. Da tok jeg en salto over styret. Jeg landet rett på ryggen, så det var det som var verst. Men jeg tipper det skal gå sånn tålelig greit, sier Wærenskjold til TV 2.

– Jeg visste at det var lurt å være langt fremme. Pardoksalt nok var jeg ganske langt fremme i det jeg falt. Det er alltid mye velt, men jeg følte det gikk velt overalt i dag. Dessverre var det min tur.

– Så veldig bra ut

Mads Kaggestad mener nordmannen viste lovende takter før uhellet var ute.

– Han så veldig bra ut, så det var fryktelig synd at han måtte bryte, sier Kaggestad.

– Det var mye uflaks for Norge i dag, sier TV 2-eksperten.

Martin Bugge Urianstad måtte også bryte grunnet magetrøbbel. Tobias Halland Johannessen gikk også i bakken underveis, men han kom likevel i mål. Anders Halland Johannessen ble beste nordmann på 62. plass.

Dermed klarte ikke U23-gutta å følge opp den norske jubelen tidligere på dagen da Sandnes-gutten Per Strand Hagenes (18) tok tidenes første norske gull på fellesstart i juniorklassen.