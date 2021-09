Så offeret segne om før gjerningsmannen løp forbi

ASKER (TV 2): Flere personer kom tett på drapet på Åros i Asker kommune fredag. Et vitne TV 2 har snakket med, sier at han først ikke forsto alvoret i situasjonen.

Geir Pedersen var på vei til et lager for å hente noe like ved åstedet på Åros da han fikk øye på noe.

– Jeg trodde først det var en full mann som segnet om like ved autovernet, men så stoppet flere biler og gikk bort for å se til mannen. Da gikk jeg etter, forteller Pedersen til TV 2.

– Da jeg kom bort, skjønte jeg at han var knivstukket, men likevel klarte jeg ikke å skjønne hvor alvorlig situasjonen var.

I samme tidsrom, forteller Pedersen, løp en mann i full fart forbi ham i retning Røyken. Vitnet mener dette var gjerningsmannen.

Så kniven

Etter litt tid kom først brannvesenet til stedet og deretter de andre nødetatene som begynte med livreddende førstehjelp.

– Tiden gikk både fort og veldig sakte. Jeg har aldri vært borti noe slikt før, sier Pedersen.

Etter noe tid ble den skadde mannen, som ifølge politiet er av utenlandsk opprinnelse og i 20-årene, erklært død.

Ifølge Pedersen lå kniven som skal ha blitt brukt ikke langt fra stedet der den nå avdøde mannen ble funnet av forbipasserende. Vitnet tror selve ugjerningen skjedde i et hus eller ved et inngangsparti like i nærheten av veien.

– Det var veldig dramatisk, samtidig prøvde vi å holde oss rolige, blant annet for å hjelpe til med å dirigere trafikk slik at helikopteret kunne lande.

– Ordentlig guffent

En kvinne TV 2 har vært i kontakt med kom kjørende forbi åstedet bare minutter etter at knivstikkingen skjedde. Hun så at den skadde mannen lå på bakken.

Kvinnen bor ikke langt fra åstedet. Hun synes det var veldig ubehagelig å komme så tett på.

– Det var ordentlig guffent. Jeg håper de klarer å finne han de nå leter etter, sier hun.

INNSATSLEDER: Brian SKotnes i Oslo politidistrikt orienterer pressen om drapssaken i Asker. Foto: Javad Parsa / NTB

Ifølge innsatsleder Brian Skotnes i Oslo politidistrikt var det også øyenvitner til selve drapet.

– Det er personer som har sett selve hendelsen, bekrefter innsatslederen.



Status ved 17-tiden fredag er at politiet jakter en gjerningsmann med store styrker.

– Vi har en rekke politiressurser som vi bruker i jakten på gjerningspersonen, sier Skotnes.

– Vi har snakket med naboer i området som er redde. Bør publikum engste seg?

– Vi har full forståelse for at det er ubehagelig når noe slikt skjer i nabolaget, men vi har ingen indikasjoner at gjerningsmannen er farlig for andre, sier Skotnes.

Flere hypoteser

Det var klokken 12.34 at operasjonssentralen i Oslo fikk meldinger om knivstikkingen. I flere timer har politihelikopteret vært i lufta, samtidig som store politistyrker har jaktet gjerningsmannen.

Politiet har foreløpig ikke gått ut med en signalement på vedkommende.

– Vet dere hvem dere leter etter?

– Vi har ulike hypoteser og vitneobservasjoner. Vi har ikke noe veldig konkret, men har noen opplysninger som vi jobber ut ifra. Det er en mann vi leter etter, sier innsatsleder Brian Skotnes.

Skotnes sier politiet jobber ut ifra hypotesen om at drapet skjedde utendørs, men at de tar høyde for at det kan ha skjedd inne.