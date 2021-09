Se intervju med Hauger øverst

Med andreplass på Race 1 tok Hauger tolv poeng og sikret seg mesterskapet med to løp igjen. Han er første nordmann som vinner F3.



– Yes! Yes! Yes! Tusen takk gutter! Nå går vi for seier i konstruktør-mesterskapet! utbrøt Hauger på teamradioen vist på Viasat sin sending.

Det var en smørblid Aurskog-gutt som stilte til intervju etter suksessen:

– Det var et tøft løp. Vi gjorde noen forandringer etter kvalifiseringen og det funket. Jeg må takke laget, jeg elsker alle her. Det har vært en fantastisk sesong, og nå skal vi bruke resten av helgen på å vinne konstruktør-mesterskapet, sa Hauger under det Viasat-sendte intervjuet.

Til TV 2 senere på kvelden forklarer han hvorfor signaturfrasen hans ved seier «winner, winner, chicken dinner» ikke ble sagt.

– Nei, jeg sa det på pressekonferansen, men jeg var helt ute av stand til å si noe etter løpet. Men jeg tror det sier seg selv hva jeg skal spise i kveld!



På sidelinjen sto pappa Tom Erik Hauger og jublet, og overfor TV 2 var beskjeden følgende:



– Dette var jævlig deilig, hvis det er lov å si, ler en smørblid far.

Som vinner av F3 får ikke Hauger lov å kjøre det mer. Neste år venter Formel 2. Imponerer han der, kan han fort ende opp i det aller gjeveste selskapet – Formel 1.

Ingen tvil om hvem som vant F3. Foto: F3

– Det er en del som må på plass, men mye av det kommer sammen. Vi jobber mot å sette fokus på hva vi gjør neste sesong etter helgen. Så får vi se, ingenting er signert, men det nærmer seg. Definitivt, sier han om fremtiden.



Hauger fikk seg en vekker under åpningsrunden i Barcelona i mai da han krasjet.

– Etter den krasjen «klikket» det litt på plass i hodet, at jeg måtte jobbe med jevnheten. Det har jeg tatt med meg videre. Så jeg er nesten glad jeg gjorde den feilen, for å lære av den gjennom resten av sesongen, sier Hauger til TV 2.

Spenning før løpet



Før helgens avsluttende runde ledet Hauger VM med 43 poeng ned til nærmeste utfordrer: Jack Doohan. Det ble allikevel spenning i Sotsji da Doohan stakk av med førsteplass i kvalifiseringen, mens PREMA-bilen til Hauger slet seg til en niendeplass.



I tillegg sørget et elendig værvarsel for at helgens første løp ble flyttet fra lørdag til fredag, og foran racestart var regnestykket enkelt: Hauger måtte ha fem poeng mer enn sin australske rival for å sikre tittelen i Race 1.



I Formel 3 gjennomføres første løp med en «reverse grid», der plassene fra 1.-12. etter kvalifiseringen bytter rekkefølge. Hauger startet fra fjerdeplass, kjørte seg mesterlig opp til en andreplass, og samtidig falt Jack Doohan fra 12. til 15.-plass og gikk poengløs.