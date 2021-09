Åpner opp om vennskapet: – Vi er tettere nå enn vi noensinne har vært

GOD MORGEN NORGE (TV 2): 22 år etter at eventyret startet er hele A1 gjenforent. Christian, Ben, Mark og Paul tar oss gjennom et lite stykke musikkhistorie – og røper fremtidsplanene.

For 22 år siden kom de fire artistene sammen og ble et band. Dermed var A1 født. Året etter ga de ut sin første sang «Be the First to Believe» , og nærmest over natten delte de scene med stjerner som Britney Spears, Elton John og Cher.

Christian Ingebrigtsen forteller at det var managementet deres som bestemte seg for å sette sammen et boyband, hvor alle medlemmene skulle være sangskrivere og musikere. Det var i kontrast til mange av de andre boybandene som eksisterte på den tiden.

– Mens de var modeller og dansere som lærte å synge, var vi sangskrivere og musikere som lærte oss å danse, forteller han til God morgen Norge.

3000 audition ble holdt. Paul Marazzi var den eneste som kom gjennom det trange nåløyet. Så begynte de å gå etter musikkskolene rundt omkring, og det var der vår egen Christian Ingebrigtsen ble plukket opp. Han gikk nemlig på den anerkjente Paul McCartney-skolen LIPA.

– Også fant de Mark i publikum på en konsert. De inviterte han til å møte meg og Paul, også sa han; «Vel, bare hvis jeg kan ta med vennen min, Ben». Og det er sånn vi møttes, forteller nordmannen.

Ville tilstander

Gutta gjorde stor suksess over hele verden. Ben Adams var bare 16 år på tiden, mens de andre så vidt hadde bikket 20 år.

– Vi var alle veldig unge, men vi jobbet så hardt at vi ikke tok inn alt som skjedde rundt oss. Vi hadde ikke tid til å ta det inn, så vi fikk ikke tid til å sette pris på at vi var nummer én mange steder, sier Mark Read.

– Nå kan du trykke på en knapp og nå ut til tusenvis av mennesker. Vi måtte dra til hvert eneste sted for å spille for fansen, selv om det var verdens verste sted, fortsetter Ben.

STORE STJERNER: På 2000-tallet gjorde Mark Read, Ben Adams, Christian Ingebrigtsen og Paul Marazzi stor suksess. Foto: Ørn E. Borgen/ NTB

– Det var virkelig hardt arbeid. Vi hadde i gjennomsnitt 16-18 timersdager og hadde fem-seks dager fri de første årene. Men det var så fantastisk. Vi fikk gjøre ting og dra til steder som du ikke en gang kan betale for å se, og alle opplevelsene vi fikk. Vi visste hvor heldige vi var på den tiden, legger Paul til.

Likevel tok presset overhånd for Paul sin del. Etter hvert bestemte han seg for å slutte i boybandet.

– Ja, det gjorde jeg. Det å være kjendis gir deg mye press. Det var press fra plateselskap og det er så mye på skuldrene dine og det ble bare litt for mye.

På veien igjen

Mark, Christian og Ben holdt fortet i mellomtiden og i 2017 kom Paul tilbake og de fire ble gjenforent. Nå har de tatt enda et steg, og skal på verdensturné igjen – 22 år etter det store gjennombruddet.

– Det å få muligheten til å gjøre det igjen nå, så mange år senere, setter vi pris på. Vi setter også mye mer pris på alt nå, sier Mark.

Christian forteller at de på mange måter vokste opp med fansen, og at det også er årsaken til at de får muligheten til å fortsette med å turnere.

– Vi var unge sammen på det tidspunktet, og vår musikk representerer de årene for så mange mennesker over hele jorda, som gjør at vi får reise verden rundt og synge disse sangene – og det elsker vi.

TUNRERER IGJEN: Mark, Ben, Christian og Paul gir både ut ny musikk og er på turné igjen om dagen. Foto: God morgen Norge

– Vi er 22 år inn i karrieren vår og vi kan fortsatt ha utsolgte show over hele verden, og får muligheten til å slippe ny musikk. Hver gang vi ser hverandre er det som å se brødrene dine igjen.

Ja, for i motsetning til andre verdenskjente band, kommer kollegene godt overens også på privaten. Selv om de ikke har hatt muligheten til å se hverandre det siste halvannet året på grunn av koronapandemien, forteller de at de er nærmere enn noen gang.

– Når man blir eldre, og spesielt foreldre, merker du hva som er viktig og ikke. Jeg husker Paul sa at han ønsket at han ville at det skulle være som gamle kompiser som møtes og har det hyggelig sammen, og det er akkurat sånn det er for oss. Og jeg tror faktisk vi er tettere nå enn vi noensinne har vært. Vi nyter det fortsatt og fansen vår elsker fortsatt å høre nye sanger, så vi har den beste tiden nå.

Blir pappa for første gang

Turnéen er allerede i gang, og i helgen skal boybandet holde konsert i UK. Den går uten Ben denne gangen, for han skal nemlig bli pappa for første gang.

– Kjæresten min Sara er i ferd med å føde og det er ganske spennende. Termindatoen er i morgen, noe som betyr at jeg ikke har hatt muligheten til å bli med gutta på turné i UK den siste uka, som har vært ganske trist.

– Da blir du kanskje ikke med i helgen heller?

– Det er det som er irriterende. Babyen liker seg i magen og det fungerer ikke for meg, for jeg vil bli med på turné. Men jeg kan ikke gå glipp av fødselen til mitt første barn, smiler han.