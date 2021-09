Kolbotn-drapet: Mannen siktet for drap på kona

Den avdøde politimannen er siktet for drapet på sin kone etter at ekteparet i 40-årene ble funnet døde på Kolbotn natt til onsdag.

Et ektepar ble natt til onsdag funnet døde i en leilighet på Kolbotn i Nordre Follo. Både mannen og kvinnen er i 40-årene.

– Dette er en svært spesiell sak som er tragisk og vond for alle involverte, sier politiadvokat Nina Marthinsen i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Etter flere dager med etterforskning skriver politiet nå at de har siktet den avdøde mannen for drapet på sin kone. Den døde mannen har bakgrunn fra politiet og har de siste årene vært ansatt på Politihøgskolen.

– Politiet har mottatt de foreløpige obduksjonsrapportene. På bakgrunn av disse, samt opplysninger fra den tekniske og taktiske etterforskingen, har Øst politidistrikt i dag siktet den avdøde mannen for drap på sin kone.

Politiet skriver videre at de er av den oppfatning at det er brukt kniv under drapshandlingen.

– De foreløpige obduksjonsrapportene, sammenstilt med opplysninger fra den tekniske og taktiske etterforskingen, styrker også politiets oppfatning om at han etter drapshandlingen tok sitt eget liv, sier politiadvokat Marthinsen i pressemeldingen.

Artikkelen oppdateres!