I minuttene før Erna Solberg gikk på podiet, stod nervene i høyspenn i Oslo konserthus. Forventningene var så store at bløtkaken var satt frem på scenen i Lille sal, foran de tomme, fastmonterte stolradene.

– Det er veldig store forhåpninger i hele kulturnæringen. Nå er det nok. Nå er det slutt, sier direktør for Oslo konserthus, Jørgen Roll.

Milliardverdier vekkes til live

En rapport fra Menon Economics viser at kultursektoren sysselsatte rundt 45 000 personer i 2019. Kultur hadde da en verdiskaping på om lag 13 milliarder kroner i året.



I tillegg bidrar kultursektoren til at det skapes verdier og arbeidsplasser hos ulike typer leverandører. Disse leverandørene sysselsatte da 15 000 personer og skapte 15 milliarder kroner i verdiskaping per år.

Så kom ordene de ventet på fra statsminister Erna Solberg:

SPENNING: Sekundene før pressekonferansen var nerveprirrende. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Nå er tiden kommet. Nå skal vi tilbake til en normal hverdag. I morgen klokken fire fjerner vi de nasjonale smittevernstiltakene.

Umiddelbart stod jubelen stod i taket i konsertsalen. De ansatte i Oslo konserthus skåler i iskald cider, og direktør Roll skyter gyllen confetti ut over alle sammen.

– Joho! En gledens dag! Endelig, utbryter konserthusdirektøren.

Innimellom kakespisingen er det noen som nesten ikke kan tro det de nettopp hørte statsministeren si.

Endelig inntekt igjen

– Er det sant dette her? Er det virkelig over? Det går kanskje opp for oss litt etter hvert. Og da blir det «yes, endelig!», sier Raymond Bjørningstad, som er teknisk sjef på konserthuset.

Han minner om at de som har lidd aller mest er alle leverandørene, freelanserne, lys- og lydteknikerne som helt og holdent er avhengige av arrangementene som til nå har ligget nede.

– Det er mange som ennå er permittert der ute. Det er en masse leverandører, teknikere, ja, mange som ligger med brukket rygg som nå kan tenke at endelig er det over, nå kan det være mulig å få inntekt igjen, sier han.

MER KAKE: Konserthuset i Oslo kan fylle alle setene fra i morgen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg er kjempeglad! Det har vært så mange nedturer, så det var veldig deilig med denne oppturen. Det blir fantastisk å åpne opp igjen for fullt, sier en gledesstrålende markedsdirektør for Oslo konserthus, Kristin Sundt.

Alle mann til billettlukene!

Konserthusene har kunnet tilby konserter med strenge restriksjoner og begrenset publikum, men mener dette ikke har vært økonomisk forsvarlig. Nå går det et lettelsens sukk gjennom hele kultur-Norge. Sundt sier hun nå er glad på vegne av alle sine kolleger rundt omkring i landet.

– Akkurat nå har jeg bare lyst å hilse til alle kolleger i konserthus, på scener og teatre i hele landet. Dette er virkelig en bra dag for oss alle, sier hun.

Brått kommer direktøren på at hovedsalen kan fylles allerede i morgen.

– Er det ikke avslutningskonsert med Ultima og KORK her i morgen da!? Da er det bare å gå i gang og selge masse billetter! Da går vi rett til billettluken etterpå, vi skal bare spise litt mer kake først, ler Jørgen Roll.