Disse skal kjempe om å bli Norges første LEGO Masters

Denne høsten blir den internasjonale suksessen LEGO Masters for første gang å se i norsk format. Åtte lag, med 16 unike LEGO-talenter fra hele landet, skal konkurrere om å bli Norges første LEGO Masters.

Deltakerne vil få bryne seg på ulike oppgaver fra episode til episode. Det kan være alt fra hvem som klarer å bygge en bro som tåler et halvt tonn med vekter, til hvem som lager den raskeste og fineste bilen. Her er det kun fantasien som setter grenser for hva som kan skapes med LEGO.

Til slutt vil ett lag stå igjen som vinnere av LEGO Masters og 500 000 kr.

Se en liten smakebit fra programmet i videovinduet øverst i saken.

– Skyhøyt nivå

Programleder Erik Solbakken er mektig imponert over nivået blant entusiastene i Norge.

– At det bor så mange talentfulle LEGO-byggere her til lands hadde jeg ikke trodd. Her må det omskrivinger til, for det er ikke lenger typisk norsk å være god; Det er typisk norsk å være LE ... GO, sier han til TV 2 i en pressemelding.

Solbakken har med seg leketøysoppfinner og LEGO-designer Erik Legernes som brikkemester og dommer.

IMPONERTE: Både brikkemester og LEGO-designer Erik Legernes og programleder Erik Solbakken er svært imponerte over Norges LEGO-byggere, Foto: Espen Solli / TV 2

– Byggerne i Norge holder skyhøyt nivå, og seerne vil bli imponert over fantasi, teknikk, utseende og byggefart i de fantastiske kreasjonene de lager, sier Legernes.

LEGO Masters har premiere på TV 2 15. oktober, men allerede nå kan du bli litt bedre kjent med årets deltakere.

Møttes på audition

Navn: Anna Hui Opsahl

Alder: 22

Kommer fra: Nittedal

Bor: Valdres

Yrke: Student

Navn: Erman Bora Atabay

Alder: 39

Kommer fra: Tyrkia som barn, deretter Oslo.

Bor: Oslo

Yrke: Utelivsbransjen

UTFYLLER HVERANDRE: Mens Anna Hui Opsahl er best på det tekniske, står Erman Bora Atabay for fantasien. Foto: Espen Solli/TV 2

Anna og Erman kjente ikke hverandre fra før, men møttes på audition til LEGO Masters.

– Jeg tenker på det som at vi ble headhuntet og deretter vokste sammen til et sterkt lag, sier Erman til TV 2 i en pressemelding.

Både Anna og Erman bruker mye tid på LEGO, og de skjønte raskt at de ville utfylle hverandre som lagkamerater. Mens Anna liker å bygge ting som beveger seg ved bruk av motorer, pneumatikk og mekanikk, liker Erman helst å bygge egne design og være kreativ.

– Vi utfyller hverandre på forskjellige områder. Jeg er den som er mest teknisk og han er den som har mest fantasi, sier Anna.

Ble kjent gjennom Brikkelauget

Navn: Reier Pytte

Alder: 53

Kommer fra: Hvittingfoss

Bor: Hamar

Yrke: Jobber med IT

Navn: Bård Nome

Alder: 54

Kommer fra: Rælingen

Bor i: Sandefjord

Yrke: Fastlege, spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin, sjømannslege og petroleumslege

MØTTES I BRIKKELAUGET: Bård Nome og Reier Pytte møtte hverandre gjennom foreningen for voksne LEGO-entusiaster, Brikkelauget. Foto: Espen Solli/TV 2

Bård og Reiers bekjentskap er blitt til etter at de ved flere anledninger har møttes gjennom Brikkelauget, foreningen for voksne LEGO-entusiaster i Norge.

– Vi har møttes på utstillinger og på reiser i regi av foreningen. Jeg spurte derfor Reier om å bli med på LEGO-Masters fordi jeg trodde – og nå har fått bekreftet – at vi utgjør et godt team, sier Bård.

De mener de utfyller hverandre godt i form av egenskaper som kreativitet og byggeteknikk, og ser på det som en fordel at de er jevngamle.

For Reier er rom-LEGO og generelt LEGO med funksjoner, både elektronikk og mekanikk, favorittene. For Bård er favorittemaene bygninger, tog og landskap.

Søkte makker på Instagram

Navn: Kjetil Bergerud Larssen

Alder: 35

Kommer fra: Askim

Bor: Oslo

Yrke: Kommunikasjonsleder

Navn: Johanne Bruun Edvardsen

Alder: 26

Kommer fra: Oslo

Bor: Nesodden

Yrke: Student i Tjenestedesign

TIPSET AV KONA: Da Johanne Bruun Edvardsen søkte makker til LEGO Masters, var det Kjetil Bergerud Larssens kone som tipset ham om å ta kontakt. Foto: Espen Solli / TV 2

Selv om Johanne og Kjetil har kjent hverandre i noen år, var det likevel helt tilfeldig at de endte opp i LEGO Masters sammen. For da Johanne brukte Instagram for å søke etter en makker til programmet, var det Kjetils kone som tipset Kjetil om det.

– Det var jo et så sprøtt tilbud at jeg klarte ikke si nei. Plutselig bygde vi LEGO i studio, liksom, sier han og ler.

Kjetil tror at de blir et godt lag, men innrømmer at de har noen utfordringer med samarbeidet også.

– Vi har begge mange idéer og er gode på historier, men ikke så gode på teknikk og hvordan vi skal komme oss dit vi ser for oss at vi skal. Jeg blir ganske stille og fokusert når jeg er stressa, mens Johanne blir pratsom, så der har du en god miks, sier han.

Kjetil har vokst opp med bygging av LEGO, og investerte stadig sparepengene i nye byggverk i barndommen. Johanne tok opp igjen LEGO-interessen for fem-seks år siden, da hun ønsket seg et sett til jul. Nå ser hun på det som et fristed hvor hun kan koble av og være kreativ.

– Jeg elsker det lille miniatyruniverset, for mulighetene til å skape noe gøy er uendelige, utbryter Johanne.

Vil bidra til byggeglede

Navn: Lasse Nymoen

Alder: 45

Kommer fra: Lindeberg i Sørum kommune (nå Lillestrøm)

Bor: Løvenstad i Rælingen

Yrke: IT-drift i Posten

Navn: Merete Nilssen

Alder: 48 år

Kommer fra: Sande, Vestfold

Bor: Ridabu, Hamar.

Yrke: Styrer/daglig leder i barnehage

HAR SAMARBEIDET FØR: Merete Nilssen og Lasse Nymoen har allerede fått prøvd samarbeidet seg i mellom, da begge jobbet med et prosjekt for Kristiansand Dyrepark. Foto: Espen Solli/TV 2

Lasse og Merete ble, i likhet med Reier og Bård, kjent gjennom Brikkelauget.

– Lasse og jeg traff hverandre på et arrangement for en del år siden. Vi har senere deltatt med felles utstilling, samt vært med på et stort Kaptein Sabeltann-prosjekt for Kristiansand Dyrepark sammen, sier Merete.

48-åringen ser på LEGO som en avbrekk fra hverdagen, og henter inspirasjon i møte med andre LEGO-entusiaster på utstilling.

Lasse har bygget LEGO siden han var barn, og etter noen år med pause, fant han tilbake til lidenskapen da han møtte andre voksne på LEGO-utstillinger. Han håper å kunne inspirere andre på samme måte som han selv ble inspirert til å begynne igjen.

– Noe av det artigste er utstillinger, både for å treffe likesinnede, og forhåpentlig inspirere barn og voksne til å ikke gi slipp på byggegleden, sier Lasse.

Skaperglad LEGO-duo

Navn: Jørgen Berg Pedersen

Alder: 42

Kommer fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke: Innholdsprodusent

Navn: Rune Jannson Gabrielsen

Alder: 40

Kommer fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke: 3D-artist

LEKNE TYPER: Både Rune Jannson Gabrielsen og Jørgen Berg Pedersen fant tilbake til LEGO-universet etter flere års pause. Foto: Espen Solli/TV 2

Rune og Jørgen har vært venner i 15 år, og ble kjent fordi kjærestene deres er barndomsvenninner. De har flere sammenfallende interesser, og helt overordnet er de begge glade i å skape ting.

– Jeg lekte masse med LEGO som barn og hadde comeback som 31-åring, da jeg kom over essensen av min barndoms våte drøm: En «LEGO Millennium Falcon» fra Star Wars. Så ble ett sett til to, to sett til ti, ti sett til 40 episoder av LEGO Star Wars-miniserien «#Hverdagswars» i sosiale medier.

I dag liker han både å bygge og fortelle historier gjennom kreasjonene sine.

– Du kan si jeg har ramlet ganske langt ned i LEGO-kaninhullet, og trives greit her nede, sier han.

Makkeren Rune beskriver seg selv som en leken type og har vært det hele livet.

– Jeg føler at LEGO var «go to»-leken hele barndommen. Jeg elsket å freestyle og bygge egne ting, men har aldri vært noe spesielt glad i å bygge etter oppskrift, forklarer han.

I likhet med Jørgen hadde også han noen «dark years» – en del år uten LEGO – men det endret seg fort da han fikk barn selv.

Far og sønn i aksjon

Navn: Joakim Wang

Alder: 50 år

Kommer fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke: Arrangementsprodusent

Navn: Ebbe Kretzmahr Wang

Alder: 15 år

Kommer fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke: Skoleelev

FAR OG SØNN: Ebbe Kretzmahr Wang og pappaen Joakim Wang føler deres sterke relasjon kan gi dem en fordel i konkurransen. Foto: Espen Solli/TV 2

Pappa Joakim har gjort sitt for at forkjærligheten for LEGO skal leve videre i generasjoner. Sønnen Ebbe er nemlig LEGO-frelst.

– Jeg har så å si vært født med LEGO i henda og har ikke sluppet det ennå. Det tror jeg er en stor grunn til at jeg er den jeg er i dag. Jeg har alltid lekt med brikkene og utfordret meg selv med bygging daglig, forklarer 15-åringen.

LEGO er en helt naturlig del av familiens hverdag. Sammen utfordrer de hverandre til å lage egne kreasjoner, og regner dette som både lek og kvalitetstid.

Joakim tror at deres sterke relasjon blir en fordel i konkurransen.

– Vi samarbeider og utfyller hverandre på en bra måte, og jobben går raskt og effektivt siden vi kjenner hverandre så godt. Vi elsker å bygge LEGO sammen og gjør det så ofte vi kan, sier han.

Brødre som ikke er brødre

Navn: Are Odland

Alder: 32 år

Kommer fra: Sauda, Rogaland

Bor: Sauda

Yrke: Elektriker

Navn: Grzegorz Górczyński

Alder: 37

Kommer fra: Ustka i Polen

Bor: Etne, Vestland

Yrke: Bilmekaniker/Industrimekaniker

Fra venstre: Are Odland og Grzegorz Gorczysński. Foto: Espen Solli/TV 2

Are og Grzegorz, kallenavn Gregor, har ikke vært venner i mer enn et år, men føler seg allerede som brødre.

– Vi er veldig forskjellige personligheter, men setter oss samme mål, og bruker ulikhetene våre som en styrke for å skape fine byggverk, sier Grzegorz.

– Gregor er teknikk, jeg er estetikk og sammen er vi dynamitt!, sier Are.

Are er veldig begeistret for LEGO fordi det gjør ham kreativ, og mener at alt kan bygges. Gregor har bygget LEGO hele livet, og begynte å samle i voksen alder. Han ser på LEGO som sin viktigste hobby, og forklarer har planer om å dyrke lidenskapen livet ut.

Skinnet bedrar

Navn: Øyvind Vikse Bjelland

Alder: 21 år

Kommer fra: Sveio

Bor: Sveio

Yrke: Fagbrev som elektriker, men videreutdanner seg

Navn: Ole Jakob Vikse Bjelland

Alder: 21 år

Kommer fra: Sveio

Bor: Sveio

Yrke: Fagbrev som elektriker, men videreutdanner seg.

TRILLINGER: Øyvind og Ole Jakob Vikse Bjelland er trillingbrødre fra Haugesund. Foto: Espen Solli

Øyvind og Ole Jakob er brødre, nærmere bestemt trillingbrødre, fra Haugesund. Selv om de ser helt like ut, mener de at skinnet bedrar.

– Vi er like på utsiden, men svært forskjellige på innsiden. Øyvind blir ofte betraktet som den logiske av oss, mens jeg blir betraktet som den kreative, forklarer Ole Jakob.

Øyvind tenker mest på konstruksjon, funksjonalitet og logiske løsninger, mens Ole Jakob bruker mer tid på det visuelle, fremstillinger av scener og fargekontraster.

– Dette er en perfekt kombinasjon for å bygge kreasjoner som skal fungere bra, men samtidig se bra ut!

Se premieren av LEGO Masters fredag 15. oktober klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.