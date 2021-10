Tolk og oversetter Sulekha Geele (36) måtte forlate Farmen, da hun tapte mot bedriftsleder Grethe Enlid (49) i saging i søndagens episode.

Da Geele fikk beskjed av programleder Mads Hansen (37) at eventyret ikke nødvendigvis var over, var hun motivert for å ta fatt på Torpet-tilværelsen.

Oppholdet på den lille husmannsplassen Damstua ble dog kortvarig, da Geele valgte i mandagens episode å trekke seg.

KREVENDE: Sulekha Geele fant fort ut at hun ikke orket mer av gårdslivet anno 1921. Foto: TV 2

Mental kamp

Når TV 2 ringer Geele kort tid etter Torpet-exiten forteller hun om en annen tilværelse på Torpet, enn hva hun opplevde på Farmen.

– Sjelen min tålte ikke mer. Jeg må ville ting for å kunne gjøre det bra. Det er ingen vits i å torturere seg selv. Jeg hadde en mental kamp inne på Farmen – skulle jeg ta en til? Nei, jeg ville jeg ikke, sier hun.

– Jeg leverte, og var meg selv på godt og vondt. Jeg tok med meg kronen inn på Torpet, og videre ut. Jeg fikk hjemlengsel også, så nå gleder jeg meg til å møte familie og venner.

«QUEEN»: Sulekha Geele var ikke redd for å si hva hun virkelig var - en dronning. Foto: TV 2/Alex Iversen

Før Geele forlot Farmen, gjorde hun og Heidi Lereng (24) en avtale om at Geele skulle returnere fra Torpet, og at Lereng skulle stikke av med seieren.

– Hva tenker du om det løftet du ga?

– Ja, jeg lovte at jeg skulle kjempe meg tilbake, men jeg var ikke inspirert lenger. Jeg sa til Heidi at jeg håper hun vinner Farmen. Hun må vinne. Jeg ser ikke for meg at noen andre skal det enn henne, sier hun.

ET LØFTE: Sulekha Geele lovte Heidi Lereng at hun skulle komme tilbake, før hun forlot Farmen. Foto: TV 2

Ble overrasket

Geele følte seg godt mottatt av regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27), lærer Daniel Godø (28) og utrykningssjåfør Nils Kvalvik (40). Likevel ble hun overrasket over flere ting i løpet av oppholdet.

Norsk-somalieren fikk spesielt god kontakt med Godø, som tok henne godt imot – og som uttalte at han var underernært på kjærlighet i Geeles fang.

– Det var kjærlighet ved første blikk mellom meg og Daniel. Han er en gentleman og vi fikk en helt spesiell kjemi. Jeg elsker auraen hans, sier hun i søndagens episode.

Geele forteller at Torpet var det hun trengte for en positiv avslutning, og at hun kjente på ro og harmoni når hun kom til Torpet.

GOD KJEMI: Sulekha Geele fikk raskt en nær relasjon til Daniel Godø. Foto: TV 2/Alex Iversen

Men tross den varme velkomsten og den upåklagelige gode stemningen, var det andre faktorer som gjorde tilværelsen vanskelig for henne.

– Jeg hadde det veldig fint på Torpet, men arbeidsmengden var mer enn på Farmen, og det overrasket meg. Det var mer arbeid på hver person. Jeg trodde Torpet skulle være superchill, men det stemte ikke i det hele tatt. Jeg følte at jeg gikk fra en flyktningleir til en annen, forteller hun.

GODE VENNER: Sulekha Geele ble god venn med alle på Torpet. Her med Mohammed Sarmadawy og Daniel Godø. Foto: TV 2/Alex Iversen

Nytt reality-ønske

Dette er ikke første gangen Geele er på TV-skjermen. I 2006 var hun nemlig med i den aller første sesongen av Top Model Norge.

Nå har hun et nytt reality-ønske.

– Jeg håper jeg kan få bli med på Farmen Kjendis neste år. Jeg føler jeg har gjort jobben min her.

Selv om det kun ble én dag på Torpet for Geele, angrer hun ikke på deltakelsen.

– Jeg kjenner verken på tap eller tristhet. Jeg kom inn som en kriger og gikk ut som en kriger. Jeg er stolt av meg selv, sier hun.

– Råsterk

Frem til det kommer en ny deltaker fra Farmen inn på Torpet, er det Sarmadawy, Godø og Kvalvik som nå styrer husmannsplassen.

Geele tror trioen kommer til å beskytte sitt territorium, og støtte hverandre.

– Alle er mentalt og fysisk sterke.

– Hvem tror du har best sjanse til å kjempe seg inn på Farmen?

– Nils er råsterk. Han ble jo sparket av en ku, og føk bakover. Men han er jo same, så det tålte han fint. Mohammed er veldig mentalt sterk, og Daniel er begge deler. Jeg tror alle har god sjans til å komme seg inn på Farmen, avslutter hun.

