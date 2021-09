Håpet folk ville feire i gatene når tiltakene opphørte – dette sier han nå

En rørt helsedirektør Bjørn Guldvog takker det norske folk for at de har holdt ut under pandemien.

For et drøyt år siden, da pandemien hadde blusset opp atter igjen – var det mange som kjente på en tretthet og hadde et desperat ønske om et håp om en lysere hverdag.

Derfor spurte TV 2 helsedirektør Bjørn Guldvog om hvordan han så for seg dagen hvor alle tiltak forsvinner, ville bli.

– Jeg regner med at vi tar ut i gatene, klemmer hverandre og roper: «Nå er vi fri!», sa Guldvog da.

– Nå er det på tide

Og nå er dagen rett rundt hjørnet.

På en pressekonferanse fredag formiddag bekreftet statsminister Erna Solberg det hele Norge har ventet på i 561 dager.

– Nå er det på tide. Nå skal vi tilbake til en normal hverdag.

Ett år etter er Guldvog imidlertid ikke like optimistisk.

– Jeg er litt usikker på om jeg vil anbefale at vi alle sammen går ut og omfavner absolutt alle. Kanskje skal vi vente med akkurat den markeringen, men vi har friheten til å gjøre det. Nå er det opp til folk flest hvordan de vil gjøre det, sier helsedirektøren til TV 2.

– Ikke mye som kan gå galt

Helsedirektøren understreker at han ikke vil være en festbrems.

– Det er mange som ønsker en fest, og det syntes jeg absolutt man skal tillate seg. Men det er fortsatt en del som er ubeskyttet, og de vil nok ønske å holde avstand fra andre, sier Guldvog.

– Hva er det egentlig som kan gå galt?

– Vi tror ikke det er så mye som kan gå galt. Men det kan komme nye virusvarianter som vaksinene ikke virker mot. Da kan vi måtte innføre nye tiltak.

– Det har vært en byrde

Men det er liten tvil om at lørdag 25. september går inn i rekken over spesielle dager for helsedirektøren.

– Det har vært en byrde for mange. Så i dag er det grunn for oss til å takke for den enorme innsatsen og samarbeidet folk har bidratt med. Vi åpner med ganske få alvorlige helsekonsekvenser for landet vårt, og som nasjon har vi klart oss veldig godt, sier Guldvog.

Den erfarne helsetoppen innrømmer også at han ble litt rørt.

– Vi har lengtet etter denne dagen, og selv om vi har levd ganske fritt er det en overgang at vi fra lørdag klokken 16.00 kan leve helt som normalt.