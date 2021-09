– Det vi trodde vi hadde behov for i 2030, det ser vi ikke nå

BARE BUSINESS (TV 2): Innsparinger og mindre trafikk etter pandemien kan gjøre at utbygginger av norske flyplasser blir utsatt – for eksempel en tredje rullebane på Gardermoen.

Nå åpner Norge igjen, etter halvannet år med pandemi. Luftfarten er blant de aller hardest rammede bransjene fra pandemien, men den er også den bransjen som kan bli preget lengst. Det gjelder også Avinor, som driver de fleste norske flyplasser.

– Innenlandstrafikken er nå oppe i 75 prosent av nivået før pandemien, forteller Abraham Foss, konsernsjef i Avinor, i TV 2-programmet Bare business.

– Utenlandstrafikken ligger langt etter – på cirka 30 prosent. Vi forventer at den kan komme opp på 50-60 prosent utpå vinteren, sier han.

Minus 7 milliarder

Og selv om fly- og reiseselskaper melder om bestillingsboom etter regjeringens pressekonferanse om gjenåpning, er Avinor-sjefen usikker på hvor høyt trafikktallene vil gå de neste årene.

– Vi snakker nær år 2024 før vi kommer opp mot tidligere nivåer. Men så er det et stort spørsmål hvilket nivå det vil stabilisere seg på, sier Foss.

Mer miljøbevissthet og færre forretningsreiser er ventet å påvirke hvor mye folk reiser - og det er noe Avinor også må ta hensyn til når nye prosjekter skal gjennomføres på norske flyplasser.

I tillegg må også Avinor gjøre innsparinger, etter at flyplassene har vært nærmest folketomme i halvannet år.

– Bare i 2020 mistet vi 7 milliarder kroner i inntekter. Det har stor effekt på hvordan på hvordan vi jobber med kostandene våre, og ikke minst prioritering av investeringer, sier Foss.

Bodø lufthavn

Nå har Avinor tre store utbygginger av norske flyplasser på planen: Tromsø lufthavn oppgraderes; en ny flyplass i Mo i Rana skal bygges; og det er planer om bygging av en ny flyplass litt utenfor Bodø sentrum.

Utbyggingen i Bodø er et samarbeid mellom staten, Bodø kommune og Forsvaret, men Avinor-sjefen legger ikke skjul på at også Avinors budsjett må tillate hvordan dette skal gjøres:

– Store endringer i rammevilkårene vil ha en innvirkning på hvor fort og hvordan man rigger dette, sier han, og fortsetter:

– Det er satt av midler på statsbudsjettet av den sittende regjeringen, men så skal vi gjennom et nytt statsbudsjett. Og så skal Avinor også ta sin beslutning basert på sin andel, og må ta hensyn til den økonomiske situasjonen vi er i, sier Foss.

Ny rullebane på Gardermoen

Mer fram i tid ligger planen om en tredje rullebane på Gardermoen. Forslaget om å bygge en ny rullebane kom før pandemien, etter prognoser fra Transportøkonomisk institutt om at kapasiteten på Gardermoen ville være sprengt rundt 2030.

Nå er framtidsutsiktene for trafikken på Gardermoen endret, sier Avinor-sjefen.

– Før pandemien kunne vi se at vi ville ha et behov i 2030-2035 for å kunne gjennomføre trafikken. Det ser vi ikke nå. Det vil ikke være tilfelle nå, sier Foss.

Han mener likevel at diskusjonen må tas, for å sette av landområder i tilfelle det vil bli behov senere.

– Nå er problemstillingen å legge bånd på areal og skape forutsigbarhet. Beslutningen om en tredje rullebane kan skyves fram i tid - og nå skyves den mye mer fram i tid, sier Foss.

