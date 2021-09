Solskjær med Klopp-stikk: – En viss manager som begynte å bekymre seg

Ole Gunnar Solskjær mener Manchester United har blitt snytt for tre straffespark på de siste to kampene. Samtidig sender nordmannen et stikk i retning Liverpool.

Manchester United har fått en god start på Premier League-sesongen, med 13 poeng fra de første fem kampene. Det holder til en foreløpig 3. plass, á poeng med Liverpool og Chelsea på plassene foran, noe Ole Gunnar Solskjær er godt fornøyd med.

– Det er tidlig enda, men det er viktig å ikke gi noen et forsprang de første par månedene. 13 poeng så langt, det er en brukbar start og vi har scoret noen mål. Det er fortsatt ting å jobbe med, og det vet vi. Vi håper å fortsette mot Aston Villa. De startet med et tap, men de har funnet formen etter det og jeg synes de har fortjent flere poeng, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Men en ting kristiansunderen imidlertid ikke er så fornøyd med, er noen av dommeravgjørelsene de siste kampene.

– Vi må bare håpe at vi får det vi fortjener. Vi skulle hatt tre straffespark på de to siste kampene, sier Solskjær, før han sender et stikk i retning Liverpool:

– Det var en viss manager som begynte å bekymre seg for at vi fikk straffespark forrige sesong, og etter det virker det som det er blitt verre for oss å få straffespark. Jeg har sett en stor forskjell siden den gang, men vi får bare overlate det til dommerne og forhåpentligvis tar de riktige avgjørelser snart.

Mannen Solskjær sikter til er trolig Jürgen Klopp, som i januar kom med denne uttalelsen etter nederlaget mot Southampton:

– Manchester United har hatt flere straffer på to år enn jeg har hatt på fem og et halvt. Jeg aner ikke om det er min feil. Men det er ingen unnskyldning for i kveld, sa Klopp etter kampen den gang.

Mestscorende i ligaen

Men selv uten ett eneste spark fra ellevemeteren på sesongens fem første kamper, har United funnet målformen. Ingen andre lag i ligaen scorer mer enn Solskjærs menn, som står med 13 fulltreffere så langt. Tallene bakover er imidlertid langt dystrere. På de siste 15 kampene i alle turneringer har United sluppet inn 22 mål, og holdt nullen i kun én av dem.

– Jeg vil heller score fire, fem eller to og slippe inn ett, enn å vinne 1-0. Vi har sluppet inn fire mål på de første fem ligakampene, det er ikke så dårlig. Vi jobber fortsatt med samarbeidet, nå som Raphael har kommet inn, så arbeidet pågår. Selvfølgelig ønsker vi å holde nullen, for vi vet vi kommer til å score med de angriperne vi har. Forhåpentligvis kan jeg svare igjen til helgen etter vi har holdt nullen, smiler Solskjær til TV 2.

Lørdag venter et Aston Villa som foreløpig har til gode å vinne på fremmed gress denne sesongen. På Old Trafford skal Birmingham-laget prøve å stoppe blant andre Cristiano Ronaldo, som så langt har nettet fire ganger på tre kamper i Manchester United-drakt.

– De første årene av karrieren hans prøvde alle å felle han for å stoppe ham, men opp igjennom årene har han blitt en toppspiller og en spiller andre lag må ta høyde for. Men han er vant til det. De andre er nok også fornøyde med det, for det åpner rom for dem, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi visste han ville ha stor innflytelse både på og utenfor banen. Han er så profesjonell. Den disiplinen han har vist gjennom karrien vil smitte over på lagkameratene. Han er en annen mann nå, enn da jeg spilte med ham. Han har vært helt topp. Arbeidsmoralen, holdningene og kommunikasjonen.

I tillegg til Ronaldo, gjør Solskjær plass til enda en målscorer i helgens kamptropp.

– Cavani er i troppen. Han har trent og føler seg klar til å bidra. Han er klar igjen. Han har jobbet veldig hardt, som han alltid gjør. Forhåpentligvis utgjør han en forskjell, som han gjorde forrige sesong.

Positiv til ståtribuner

På fredagens pressekonferanse fikk Solskjær også spørsmål om gjeninnføringen av ståtribuner i Premier League.

Onsdag instruerte nemlig idrettsminister Nigel Huddleston Sports Grounds Safety Authority om å ta de første skrittene for å lage lisensierte ståtribuner i Premier League og Championship fra og med 1. januar.

– Jeg vet at klubben er støttende til det og vi vil prøve det ut. Så lenge sikkerheten er på plass, kan det løfte atmosfæren. Når man står oppreist er man mer lidenskapelige, så jeg ser fram til å prøve det, om alt går etter planen, sier Solskjær.

