Støre: – Fortsetter sonderingene på mandag

Sonderingene mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti tar en pause i helgen.

– Budskapet er kort. Vi begynte sonderinger i går. Det har vi hatt glede av, og vi kommer til å fortsette samtalene på mandag, sier Jonas Gahr Støre.

Arbeiderparti-lederen sier det er god stemning mellom partilederne, og at de oppstemt over det valgresultatet.

Kartlegger grunnlaget

Partilederne fortsetter sonderingene over helgen på grunn av flere planlagte aktiviteter.

– Vi har hatt åpne og tillitsfulle samtaler. Så er det sånn at når vi nå fortsetter på mandag, er det fordi det for vår del er planlagt et landsstyremøte i morgen, sier Audun Lysbakken.

Trygve Slagsvold Vedum sier at nå er det helg. Samtidig påpeker han at de ser på grunnlaget for å gå videre.

– Nå jobber vi seriøst og har sonderinger. I de sonderingene skal vi kartlegge om det er behov for å gå til forhandlinger.

Det var torsdag startskuddet for sonderingene gikk mellom Ap, Sp og SV. Målet med samtalene er at partiene skal undersøke mulighetene for å danne en flertallsregjering. Kilder som TV 2 har snakket med forteller at samtalene har vært vellykkede.

Støre fikk flertall for sin drømmeregjering med Sp og SV. Sp har stått hardt på en Sp- og Ap-basert regjering, men har åpnet dørene for samtaler om en mulig rødgrønn regjering.