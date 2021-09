Norge gjenåpner: – Jeg tror hele bransjen feirer i dag

Fredag kom nyheten hele Norge var ventet på siden 12. mars 2020 - lørdag klokken 16 er det endelig tid for gjenåpning av landet, etter ett og et halvt år med pandemirestriksjoner.

Det har blitt lempet på stadig flere av tiltakene, men lørdag 25. september er det endelig klart for full gjenåpning, også for utestedene.

– Det er jo fantastisk å få så gode nyheter på en fredag, sier partner og styreleder i byOslo, Jama Awaleh.

– Fantastisk

ByOslo-gruppen drifter blant annet utestedene Nedre Løkka, F6, Justisen, IVY og Stratos i Oslo. Lørdag kan disse etter hvert oppta normal drift.

FEIRER: Partner i byOslo, Jama Awaleh (t.h.), tror hele bransjen ferier nyheten om gjenåpning. Foto: Lars Petter Pettersen

– Jeg tror hele bransjen feirer i dag. Det var fantastisk å høre, vi har ventet på dette, sier han.

For flere av utestedene har måttet omstille seg for å kunne opprettholde noe av driften i tråd med koronatiltakene.

– Vi representerer jo uteliv i utgangspunktet, og har vært satt i drift med tvunget restaurantoppsett med bordservering. Så det blir deilig å komme tilbake til normalen, sier Awaleh.

– Blir mye armer og bein

Med gjenåpning følger muligheter for flere gjester og økt omsetning. Men gjenåpningen kommer ikke uten problemer.

– Det blir mye stress, mye armer og bein. Bransjen sitter med personalmangel, og det er ikke bare-bare å få inn ansatte som i utgangspunktet manglet. Vi må kjøpe inn varer og omprogrammere kasser nå som det har vært lagt opp til bordservering, forteller styrelederen.

Han hadde håpet nyheten skulle komme tidligere for å gi bransjen større rom for å planlegge, men understreker at nyhetene kom bedre sent enn aldri.

– Alt i alt er jeg veldig glad. Det betyr veldig mye, sier han.

– Et lettelsens sukk

Kulturminister Abid Raja kaller gjenåpningen en gledens dag og et lettelsens sukk, og er klar for å feire når kultursektoren får blomstre etter 18 måneder med begrensninger.

MILEPÆL: Kulturministeren kaller gjenåpningen en gledens dag og en viktig milepæl. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– En full gjenåpning er en ekstremt viktig milepæl og noe vi har ventet på hele tiden. Jeg har stor tro på at dette kommer til å gå bra, og er fullstendig optimist på kulturen, idretten og frivillighetens vegne, sier Raja.

Han påpeker at ikke alt vil skje over natta, og at mye skal på plass før alt er tilbake til normalen. Raja har en klar oppfordring:

– Mange systemer skal tilbake, og billetter selges ikke ut fra en dag til en annen. Derfor vil jeg samtidig oppfordre hele det norske folk til å dra på konsert, teater og idrettsarrangement, og være med på å ta hverdagen tilbake, sier kulturministeren, og legger til:

– Jeg kommer til å selv dra på alt jeg kan fremover, og jeg gleder meg!

Forlenger kompensasjonsordningen

Raja sier kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges ut året, til tross for gjenåpning, for å sikre fortsatt trygghet og lave skuldre.

– Frivilligheten, idretten og kulturen er limet i samfunnet. Og kultur er blant tingene nordmenn har savnet mest under krisen, i tillegg til å ta øl på byen, og jeg er glad for at vi har stilt opp for kultursektoren på den måten vi har gjort.

Kulturministeren mener ordningene bør fortsette så lenge det er krise, og for å få bukt med langsiktige konsekvenser av pandemien. Han påpeker at det kan vare lenger enn antatt.

– Det kan tenkes det er enda lengre enn til nyåret. Det viktigste er at vi har holdt ord hele veien, sier Raja.