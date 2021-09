Øyeblikket Skal vi danse-Siri aldri glemmer: – Så takknemlig

Siri Avlesen-Østli har lenge båret på en form for skyldfølelse. Under lørdagens Skal vi danse delte hun det spesielle øyeblikket som endret hvordan hun så på livet.

Siri Nilminie Avlesen-Østli, Skal vi danse-deltaker og TV 2-profil, var bare tre måneder gammel da hun ble adoptert til Norge fra Sri Lanka.

Siden har hun båret på en form for skyldfølelse.

– Det er mange som ikke har vært så heldig som meg, sier Avlesen-Østli til TV 2.

Sportsankeret forteller om det spesielle øyeblikket hvor dette gikk opp for henne – en konkret hendelse hun sier hun aldri vil glemme.

– Et bilde på hvor bra vi har det

Som tiåring reiste hun tilbake til barnehjemmet der hun ble adoptert fra, sammen med sine norske foreldre.

– På vei tilbake fra barnehjemmet og inn hotellportene, var det bevæpnede vakter og mye sikkerhet, forklarer hun.

Videre forteller Avlesen-Østli at det på innsiden av hotellet var masse turister og rikdom, mens det på utsiden stod fullt av fattige barn som tigget.

– Da vi kom inn på hotellet, stod det en hel ballsal full av mat. Det var overflod av mat, slik at turistene skulle ha nok. En surrealistisk mengde, når man tenker på barna på utsiden som ikke har noen ting, forteller hun.

– Og da middagen var over, så ble bare all maten kastet i svarte søppelsekker.

Det var i det øyeblikket at Avlesen-Østli forstod hvor godt hun hadde det.

– Det var da det gikk opp for meg hvor store kontraster det er fra det livet jeg har fått – til det livet jeg kunne hatt.

– De barna som tigget på utsiden kunne potensielt vært mine brødre og søstre, legger hun til.

Øyeblikket har gitt henne en slags skyldfølelse for at hun har vært så heldig.

– Jeg har fått alt i livet ved å komme til Norge.

– Det er det sterkeste minnet jeg har av noe som satte spor i barndommen. Det gjorde at jeg begynte å tenke litt annerledes, sier hun.

Ballsalen full av mat som bare ble kastet etterpå. Foto: Privat

Åpen om rasisme

Temaet for Skal vi danse denne uken er viktige øyeblikk – og det er akkurat dette øyeblikket 37-åringen har hatt lyst å dele med det norske folk.

Følelsen ble formidlet gjennom låten «Ikke som de andre» av Sondre Justad.

I en mening Avlesen-Østli selv har skrevet, publisert på TV 2 sommeren 2020, fortalte hun åpent om hvordan hun er takknemlig for å bo i et land hun som oftest opplever som inkluderende. Likevel har hun opp gjennom årene fått rasistiske kommentarer slengt mot seg.

«Da jeg leide ut sitteputer på en fotballkamp som 12-åring, gikk jeg hjem med klump i magen etter å ha fått høre jeg var en apekatt som burde holdes i bur. Jeg skammet meg og fortalte det aldri til noen», skrev hun i meningen.

Ti år gamle Siri Nilminie Avlesen-Østli er i Sri Lanka for å besøke barnehjemmet hun ble adoptert fra. Foto: Privat

Grugledet seg til å fortelle

37-åringen vokste opp sammen med adoptivforeldrene sine på Hamar i Innlandet kommune, hvor det var få andre adopterte barn.

– Som barn kjente jeg på den følelsen av litt utenforskap. Det var noe som skurret og man var litt annerledes. Men under den turen, så fikk jeg et bilde på at jeg skal være så takknemlig og ydmyk over det jeg har fått.

Sportsankeret forteller at denne ukens opptreden er viktig for henne, og at det handler om noe mye større enn bare en dans.

– Den er veldig personlig. Det er denne uken her jeg har gruet og gledet meg til, avslutter hun.

Se Skal vi danse lørdager klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Play.

Se Dansebobla mandager og torsdager på TV 2 Play.