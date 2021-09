Full gjenåpning for idretten kl. 16 lørdag: – Dette gir full jubel ute blant supporterne

Dermed vil det igjen bli åpnet for fulle tribuner og fulle konsertsaler etter halvannet år med strenge begrensninger.

– En full gjenåpning er en ekstremt viktig milepæl og noe vi har ventet på hele tiden. Jeg har stor tro på at dette kommer til å gå bra, og er fullstendig optimist på kulturen, idretten og frivillighetens vegne, sier kulturminister Abid Raja (V).

Det er 561 dager siden Norge innførte de første koronarestriksjonene. Åpningen av Norge innebærer at Strømsgodset kan slippe inn så mye tilskuere de vil opp mot stadions kapasitet når laget møter Sarpsborg 08 i Eliteserien lørdag klokken 18.00.

– Det er full åpning. Nå er Norge, Marienlyst og normalen tilbake. Det betyr utrolig mye for norsk fotball, sier mediesjef Magne Jordan Nilsen til TV 2.

– Det tar nok litt tid før tribunene fylles helt, men dette er helt suverene nyheter. Det er helt strålende, slår han fast.

Lillestrøm møter Tromsø på Åråsen Stadion, som har plass til 12.500 tilskuere, lørdag klokken 18.00. Assistenttrener Petter Myhre gleder seg til det som kan bli en folkefest på stadion.

– Det føltes meningsløst med 200 tilskuere, og så fikk vi 4500 og det føltes som en åpenbaring. Om vi så klarer å fylle så blir det herlig. Jeg tror og håper det blir bra, sier Myhre til TV 2.

– Det blir lettere når folk slipper å teste seg, så flest mulig her klokken 18 i morgen er det vi håper på. Men mest bekymret jeg med tanke på hvordan det ville se ut på byen lørdag, men her blir det ordnede former og full trøkk. Vi er happy. Vi har ventet på dette og lengtet på dette. Vi spiller for publikum, så at vi kan få inn flere ser vi på kun som positivt, slår Myhre, som også er Premier League-ekspert på TV 2, fast.

Daglig leder Robert Lauritsen i Lillestrøm deler selvsagt gleden til assistenttreneren.

– Det er helt fantastisk at hele samfunnet åpner egentlig. Vi får lov til å ha full stadion på Åråsen. Det får jo ikke blitt bedre. Jeg har gledet med som en unge. Jeg kjenner det fortsatt i kroppen, det er rett og slett gåsehud! Det har nesten vært vanskeligere å gjennomføre fotballkamper med begrensninger. Nå åpner vi fullt ut og jeg tror det blir helt fantastisk, sier han.

Klubben har lenge forberedt seg på at flest mulig fans får komme på stadion.

– Vi skal være klare, så folk får finne sin besøkelsestid når vi tar imot Tromsø klokken 18 i morgen, oppfordrer han.



– Hvordan har tiden etter pandemien brøt ut vært her på Åråsen?



– Det har vært turbulent som for alle som har vært påvirket av koronaen, men vi har gjort ting, hatt tiltak og klart oss på en god måte. Vi har et fotballag som presterer veldig bra, så vi ønsker at de skal få gleden av å spille foran en fullsatt stadion som støtter dem, sier han.

Håper på fullt hus mot Montenegro

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund gleder seg over gjenåpningen av landet. Nå håper han på fullt hus på Ullevaal i oktober.

– Vi er selvfølgelig veldig glade. Det gjør planleggingen av høsten, ligaene våre, reiser ut og inn av landet, for egne og utenlandske lag, mye enklere. Dette er en jubeldag for oss, sier Bjerketvedt til NTB.

– Med seier i Tyrkia blir det fullt hus på Ullevaal mot Montenegro i oktober?

– Da er det vel ikke så viktig hjem vi møter. Men kombinasjonen av mulighet til å gå til VM, full gjenåpning og gå på landskamp igjen, synes jeg bør ende opp med full stadion, ja, smiler han.

Til VG opplyser toppfotballsjef Lise Klaveness i NFF at maks antall tilskuere på Ullevaal i oktober vil være på rundt 25.000 tilskuere. Kapasiteten på stadion er på omkring 28.000, men restriksjonene til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) hindrer å ta i bruk maks kapasitet.

Norges landslagsherrer møter Tyrkia på bortebane 8. oktober. Deretter venter Montenegro på Ullevaal tre dager senere

– Full jubel

Norsk Toppfotballsjef Leif Øverland er også fornøyd med gjenåpningen:

– Det er veldig gledelig, og dette gir full jubel ute blant supporterne. Vi ser veldig fram til å få alle tilbake til tribunene igjen, sier direktør Øverland i Norsk Toppfotball, som er interesseorganisasjonen til toppklubbene på herresiden, til NTB.

I fjor startet Eliteserien for menn opp med 200 tilskuere på hver kamp, mens grensen er blitt økt gradvis i 2021. Den best besøkte klubbkampen i Norge i år er Vålerenga – Molde sist helg. Da tok 7084 tilskuere turen til stadionet på Valle i Oslo.

Tar grep

Snart er det duket for enda flere publikummere på arenaene, men de kommer ikke til å strømme på av seg selv, advarer Øverland.

– Det er ikke bare å knipse i fingrene og tro at man får fylt opp på stadion tvert. Vi har skapt oss nye vaner, og vi vet jo hvor utfordrende det er å endre vaner, sier han.

NTF-sjefen forteller samtidig at de har planer for å lokke dem som er blitt vel komfortable i sofaen, til arenaene.

– Ja, absolutt. Vi har holdt igjen på bruken av promotering og midler for annonsering, men nå skal vi kommunisere hardere og gjøre ulike grep. Det blir mest fra klubbene, men også med støtte fra Norsk Toppfotball. Det blir hardt arbeid, men det er jobben vår. Og vi har gode planer, sier Øverland.

Roser regjeringen

Han forteller om gode tilbakemeldinger til klubbene fra dem som allerede har vært på kamper i en periode. Det er samtidig svært viktig å få muligheten til å lage enda større fotballfester.

– Fotballen er jo noe helt annet med syngende supportere fra begge lag. Vi skal få bortesupporterne tilbake i et helt annet omfang enn vi har klart med begrensningene vi har hatt. Det blir kjempebra.

I Norge har mange ropt på lettelser tidligere, særlig i forbindelse med A-landslagets kamper. I NTF er man imidlertid svært fornøyde med regjeringens pandemihåndtering.

– Jeg har lyst til å gi regjeringen honnør for at den har lyttet til toppfotballen underveis. Det har vært en veldig utfordrende situasjon for Norge, naturligvis. Vi følere at vi har fått støtte og er blitt hørt. Så vi i toppfotballen er fornøyde, sier Øverland.

– Svært gledelig

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, er glad idretten nå åpner helt opp.

– Dette er veldig gledelig. Det gjelder ikke bare fotball, men også konserter, arrangementer og kulturliv. Alle kan nå åpne opp salene og planlegge for fulle tribuner, sier han til TV 2, og legger til:

– Dette har vært belastende, både for idretten, kulturlivet, reiselivet og utelivet. Det er mange som har bidratt. Tusen takk for at dere har samarbeidet så lojalt og godt. Det er veldig gledelig at folk nå kan delta som før(om man ikke burde åpnet idretten før, konstaterer han.

Han varsler nå en evaluering.

– Det er helt sikkert mye man kunne gjort annerledes, og så er jeg usikker på om jeg skal trekke frem den ene eller andre sektoren. Det er ikke vi som beslutter hva som skal prioriteres. Det er et politisk spørsmål. Vi kan ikke åpne opp alt samtidig. Jeg tror de valgene vi har tatt har stått seg godt, men koronakommisjonene kommer til å gå alt dette i sømmene og se om vi har vært for restriktive på noen områder. Jeg skal ikke se bort fra at det er tilfelle, sier Guldvog.

Idretten åpner på samme dag som NIFs markering: – Nå kommer belønningen

Idrettspresident Berit Kjøll jubler for gjenåpningen av landet og idretten. Lørdag markerer idrettsforbundet sin kampanje om å komme tilbake til idretten.

Kjøll takker regjeringen og norske myndigheter i en pressemelding for en solid håndtering av den pågående pandemien.

– Samtidig vil jeg takke hele idrettsorganisasjonen, alle våre frivillige, mammaer og pappaer, trenere, støtteapparat og våre medlemmer som har stått på hver eneste dag, og hvor de lojalt og samvittighetsfullt har fulgt smitteverntiltakene gjennom hele pandemien.

NIFs kampanje «Tilbake til idretten» ble planlagt tidligere i år, og 25. september har blitt stående som dagen der idrettens gjenåpning og åpne arrangementer er i fokus. Målet til kampanjen har vært å få tilbake alle som har sluttet i løpet av pandemien.

Nå åpnes idretten for fullt 25. september klokken 16.

– Idretten har vært forbilledlig og vist seg sitt samfunnsansvar bevisst. Nå kommer belønningen! Endelig er hele idretten gjenåpnet – også for publikum, sier Kjøll.

(©NTB/TV 2)