Fjerner reiserestriksjoner: – God tur

Den første fasen av nedtrappingen av innreiserestriksjonene starter lørdag 25. september kl. 16, den neste fasen vil etter planen bli vurdert i siste halvdel av oktober. De er uvisst når fase 3 fjernes.

Endringer i fase 1

Følgende endringer trer i kraft 25. september 2021 klokken 16:

Innreise

Innreiserestriksjonene, altså begrensningene på hvem som får lov til å komme inn i Norge, oppheves for EØS/Schengen og lilla land. Det innebærer at EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, kan komme inn til Norge. Innreiserestriksjonene oppheves også for personer som bor i lilla land, altså land utenfor EØS/Schengen som FHI mener at kan ha noe mildere tiltak.

Innreise vil foreløpig være tillatt over de 35 godkjente grenseovergangene for de som ikke har særskilte unntak. Stengte grenseoverganger vil åpnes igjen når grensekommunen har et testtilbud klart, og det er er laget god informasjon til de reisende.

Politiet vil prioritere grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk. Kontrollen av reisende fra områder med lavt smittetrykk nedprioriteres, men det vil bli gjennomført stikkprøvekontroller.

Karantene og testing

Innreisekarantene fjernes for reisende fra oransje områder. Innreisekarantene gjelder etter dette kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land (øvrige tredjeland).

Innreisekarantene fjernes for barn under 18 år. Plikten til test på grensen opprettholdes for barn som kommer fra et område med karanteneplikt. I tillegg anbefales test etter tre døgn.

Voksne reisende fra karantenepliktige områder kan avslutte innreisekarantene ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Plikten til PCR-test sju dager etter ankomst, fjernes.

Karantenehotell fjernes som krav, men opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et annet egnet karantenested. De som allerede er på karantenehotell når de nye reglene innføres, kan fullføre karantenen sin der hvis de ønsker.

Krav om gjennomført koronatest før ankomst til Norge fjernes.

Krav om test ved grensepassering/ankomst avvikles for reisende fra grønne og oransje land/områder.Testkravet beholdes for reisende som kommer fra områder med karanteneplikt.

Alle fullvaksinerte med gyldig dokumentasjon slipper karantene og testing.

Endringer i fase 2

I fase 2 legger regjeringen opp til at begrensningene på hvem som får reise inn i landet oppheves også for alle land på EUs tredjelandsliste. Karanteneplikten fjernes, først for land innen EØS/Schengen og lilla land, og deretter for alle land på EUs tredjelandsliste.Tilsvarende lettelser vil gjøres for testkravet på grensen og krav om innreiseregistrering.

Endringer i fase 3

I fase 3 vil det vurderes nærmere hvilke begrensninger det vil være på innreise til Norge og tilhørende karanteneregler. Fullmaktene beholdes. Krav om test ved ankomst og PCR-test er avviklet i fase tre, men kan gjeninnføres ved behov. Det vil være beredskap for grensekontroll i indre Schengen.