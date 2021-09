Film-kunstnere med vanvittig kjærlighetserklæring til norsk natur – se videoen her

Sammen med Norges beste naturfotografer og filharmonien har vestlandske film-kunstnere skapt en unik hyllest til norskekysten, spesielt laget for gjenåpningen av Norge.

Når media skriver om naturen, handler det ofte om negative nyheter der forsøpling, plast-forurensing, nedhogging av skog og utryddelse av dyrearter er i fokus.

Dette er ikke en slik sak.

Her vil filmskaperne heller vise frem landets vakre natur, for å løfte bevissthet om å ta vare på verdiene vi har.

– Spesielt viktig for oss

I mars 2021, nøyaktig ett år etter at Norge stengte ned som følge av korona-pandemien, begynte vestlandsmusikeren Tron Jensen å snakke med den prisvinnende filmskaperen Grim Berge.

Ideen som vokste frem, var en hyllest til noe som står deres hjerte nær - nemlig naturen.

– I en tid der frykten bredde seg over landet og folk fryktet hverandre i svingdøren på kjøpesenteret, var det spesielt viktig for oss å formidle den fantastiske naturen vår, sier Jensen.

Selv om filmen primært har naturen som motiv, blir også vestlandshovedstaden Bergen bakteppe i et av blinkskuddene. Foto: Grim Berge

I ett med naturen

Engasjementet mellom Jensen og Berge var gjensidig, og seks måneder senere er resultatet nå filmen «Kysten i mitt blod».

Dette er en nesten ni minutter lang hyllest til alt norskekysten har å by på av flott natur, dyreliv, nordlys, vinterstormer, midnattssol og landemerker.

– Svaberget er mitt alter, sier Tron, og fjellet er min katedral, tilfører Grim.

– Det er der vi finner tilhørighet, og føler at vi er i ett med naturen, sier Jensen.

Alt av blinkskudd er fanget på tape i alle mulige lyssettinger og avstander, filmet gjennom linsen til noen av Norges beste naturfotografer.

Isbjørner og fugler beveger seg grasiøst over lerretet til toner fra filharmoni-strykere, som er samlet for denne anledningen.

I filmen får man et innblikk både under og over vannflaten. Foto: Grim Berge

«Hjerteprosjekt»

– Jeg har lenge ønsket å lage en hyllest til kysten. Både jeg og Grim er enige om at naturen er en viktig inspirasjonskilde, sier Jensen.

I kraft av å være musiker og filmskaper, er både Jensen og Berg kunstnere som har fått kjenne på konsekvensene av korona-nedstengingene.

Kjærligheten til naturen har derfor vært ekstra sterk i denne perioden, og gitt en større drivkraft til å sette sammen det begge kaller et «hjerteprosjekt».

– Det å være i naturen kan gi en ekstremt mye. Både det å gå i fjellene og være ved kysten kan gi helsemessig gevinst, og derfor er det viktig for oss å øke bevisstheten blant folk slik at man blir motivert til å ta vare på naturen vår, sier Berge.

Det er den prisbelønt filmskaperen Grim Berge og musiker Tron Jensen som er hjernene bak filmen. Foto: Privat

Donerer vekk overskuddet

Filmen er ikke-kommersiell, og er ikke laget med mål om å tjene penger.

– Dette er ikke en profitt-idé, men et hjerteprosjekt. Hvis vi får overskudd, vil pengene gå til foreningen Hold Norge Rent, sier Jensen.

Ifølge filmskaperne er bildene en ren kjærlighetserklæring til en del av Norge som har vært grunnleggende viktig for vår identitet, næringsgrunnlag, verdier og vår kontakt med resten av verden.

– Det er to typer overflater på denne jorden – vann og land. Kysten er stedet der disse to møtes, og har en veldig sterk betydning for vårt forhold til naturen, sier Berge, som selv er en av fotografene i filmen.

– Det er to typer overflater på denne jorden - vann og land. Kysten er stedet der disse to møtes, sier Berge. Foto: Grim Berge

Kygo bidrar

Ifølge Jensen har filmen vært et givende prosjekt, velsignet av mye godvilje fra fotografene, musikerne og næringslivet som har deltatt.

Berge har bidratt med bilder han har samlet opp i sin tid som fotograf, og satt sammen filmen i siste produksjonsfase.

I de øvrige seks månedene har en rekke aktører både sponset og gjort det mulig å realisere filmen. Både Havforskningsinstituttet, alle akvariene i Norge, privat næringsliv og selveste artisten Kygo er bidragsytere.

Selv sier verdenskjente Kyrre Gørvell-Dahll følgende om prosjektet:

– Som artist har jeg fått mye backing og støtte fra der jeg kommer fra. Det har betydd mye for meg. Derfor ønsker jeg å gi noe tilbake, og synes det var fantastisk at så mange dyktige filmskapere og musikere ville lage denne flotte hyllesten til kysten vår og menneskene der.

BIDRAR: Den verdenskjente artisten Kyrre Gørvell-Dahll er en av mange bidragsytere til kyst-filmen. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Gjenåpning

Når landet nå er på vei mot full gjenåpning etter korona-pandemien, tror Berge at lanseringen av filmen passer fint i en tid der folk igjen vil samles om felles opplevelser.

– Koronatiden har vært en stor omveltning, så når vi nå gjenåpner så blir naturfokuset enda viktigere. Blant de unge er bekymringen for plast i havet blant de viktigste kampsakene, så dette er en perfekt tid å lansere filmen på, sier Berge.