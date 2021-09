Mors eplekake med vaniljekrem

Denne smakfulle eplekaken serveres gjerne lun med krem eller is.

Bruk en springform/rund form 24 cm, bunnen dekket med bakepapir og smurte kanter. For melkefri velg flytende Melange uten melk.

Lag vaniljekrem før du begynner på kaken. Du kan også bruke vaniljekrem du får kjøpt på butikken (ikke vaniljesaus).

Vaniljekrem

2 eggeplommer

20 g maisennamel

50 g sukker

½ splittet vaniljestang (stang + frø som skrapes ut med en spiss kniv)

2 ½ dl melk og fløte (like deler melk og fløte)

Slik gjør du:

Pisk sammen eggeplommer, maisennamel, sukker og ca. 1 ½ dl av melk og fløteblandingen i en bolle. Hell resten av melk- og fløteblandingen, splittet vaniljestang og frø i en tykkbunnet kasserolle, gjerne med teflonbelegg. Kok opp under omrøring, ikke fosskoke, kun til kokepunktet. Hell så den varme melk- og fløteblandingen i bollen med eggeblanding, visp godt hele tiden.

Tips: Sett bollen med eggeplommeblandingen på en fuktig klut, da holder den seg i ro når du visper inn fløteblandingen.

Hell så blandingen tilbake i kasserollen og kok opp under omrøring. Rør godt så det ikke legger seg ved i bunnen. Rør godt til du får en tykk krem. Dekk med plastfilm (hindrer snerk) og sett kjølig.

Eplekake

1 dl flytende Melange*

4 mellomstore egg

3 dl sukker

2 ts bakepulver

6 dl hvetemel

2 dl matfløte eller kaffefløte

4-6 epler, avhengig av størrelse på eplene

1 ss kanel

3-4 ss sukker

3-4 dl vaniljekrem (lag selv eller bruk ferdig kjøpt)

½ dl flytende Melange til pensling av epler*

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 190 grader. Varm 1 dl flytende Melange i en liten panne/kasserolle til lett gyllent (ikke brunt /brent), gir en lett karamellsmak på kaken.

Visp sammen egg og sukker til en luftig eggedosis. Bland sammen mel og bakepulver og sikt det over i eggedosisen. Vend sammen og tilsett matfløte og flytende Melange litt etter litt, mens du rører sammen til en glatt deig. Ikke rør for mye, da blir kaken tung. Hell deigen over i formen. Fordel vaniljekremen jevnt utover.

Epler med tynt skall trenger ikke skrelles. Del eplene i tynne båter og vend dem i halvparten av sukker- og kanelblandingen før de legges tett i tett over deigen i formen. Pensle eplene med ½ dl flytende Melange og dryss med resten av sukker- og kanelblandingen. Stek kaken midt i ovnen i 45-50 minutter.

