Tydelig preget Høie takket Norge: – Velkommen tilbake

Fredag kom beskjeden hele Norge har ventet på i ett og et halvt år: Nå blir det full gjenåpning.

Statsminister Erna Solberg og resten av regjeringen følger dermed anbefalingen fra Helsedirektoratet og FHI, og går inn for en full gjenåpning av landet.

Det kom frem under regjeringens pressekonferanse, fredag formiddag.

– I dag er det 561 dager siden vi innførte de strengeste tiltakene i fredstid. 561 dager med tiltak som har begrenset våre liv på måter som jeg tror ingen hadde forestilt seg på forhånd. Men nå er på det på tide. Nå skal vi tilbake til en normal hverdag, sier Erna Solberg.

Åpner lørdag

Fra og med klokken 16.00 lørdag 25. september, kan vi leve så og si som normalt, sier statsministeren.

EN GOD KLEM: Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg kunne omsider gi hverandre en god klem. Foto: Javad Parsa

Når vi går over til en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19.

– Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere.

Slik blir den nye hverdagen Avstandskravet forsvinner

Innslippstopp på serveringssteder forsvinner

Antallsbegrensninger på arrangementer forsvinner

Det globale reiserådet oppheves fra 1. oktober

Kravet om karantenehotell avvikles

Barn under 18 år slipper innreisekarantene

Fortsatt krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19

Trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.

Uvaksinerte husstandsmedlemmer til en som er blitt smittet, bør teste seg og gå i karantene, uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test. Kilde: Regjeringen

Statsministeren understreker at vi må lære oss å leve med viruset.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Solberg og legger til:

– Kortversjonen av dette er: Nå kan vi leve som normalt.

Takker Norge

Statsministeren er klar på at dette ikke hadde vært mulig, hadde det ikke vært for befolkningens innsats det siste ett og et halvt året.

– Tusen takk, Norge!

Og når landet åpner opp igjen, fører det til flere lettelser når det kommer til innreiserestriksjonene.

Fra og med lørdag klokken 16.00 kan alle innbyggere fra EØS/Schengen, Storbritannia og «lilla land», eller såkalte tredjeland reise inn til Norge.

– Dette vil særlig være viktig for næringslivet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Rørt Høie

Statsråden bekrefter også at de avvikler kravet om karantenehotell. Dette opphører også lørdag.

– Til dere som vil ut i verden nå, vil jeg si: God tur!

Avslutningsvis i pressekonferansen var det helseminister Bent Høie sin tur.

Også han ønsket å takke befolkningen.

– Mange av dere har vært lei meteren. Men tusen takk for at dere brukte den likevel, og velkommen tilbake til hverdagen, sa en tydelig rørt Høie.

– Veldig deilig

Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 etter pressekonferansen at det nå er veldig deilig å kunne åpne landet, kun uker før hun må gå av som statsminister.

– Jeg tror dette er min siste koronapressekonferanse. Det kan være at vi har noen nyheter å komme med, men jeg tror ikke det, sier Solberg.

– Hvordan skal du feire, klokken 16.00 i morgen?

– Stortinget skal ha sine store fireårsfest for alle representanter og deres ektefeller. Den er vel egentlig lagt opp etter de gamle koronareglene, men det kan være de snur seg rundt og gjør den litt lystigere. Kanskje får vi også til en dans. Det må Stortinget bestemme i så fall, sier Solberg.