Vil forlenge fengsling for drapssiktede

STAVANGER (TV 2): Politiet ber om at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs blir sittende i fengsel.

Ved denne ukens utløp har mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs fra Karmøy i 1995, sittet i politiets varetekt i fire uker.

Onsdag bekrefter Sør-Vest politidistrikt at de ber om at mannen i 50-årene, som også er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000, blir sittende i Åna fengsel på Jæren i Rogaland.

– Det er faren for at siktede kan forspille bevis ved en eventuell løslatelse som begrunner behovet for fortsatt varetekt. Politiet mener også at det fremdeles foreligger skjellig grunn til mistanke om at siktede drepte Birgitte Tengs, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

POLITIADVOKAT: Fredrik Martin Soma svarer på vegne av politiet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Begjærer seg løslatt

Siktelsen bygger på nye DNA-undersøkelser. Politiet mener også at den støttes av andre opplysninger i saken – blant annet mannens straffehistorikk, og at han var ute og kjørte bil den natten da Tengs ble drept.

Siktede nekter straffskyld, og har fra dag én hevdet at politiet har tatt feil person.

Hans forsvarer, Stian Kristensen, varslet allerede på tirsdag at hans klient kommer til å motsette seg videre fengsling.

VIL UT: Siktedes forsvarer, Stian Kristensen, opplyser at hans klient vil be om å bli løslatt. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Han er naturligvis skuffet over begjæringen, men var samtidig forberedt på at politiet ville be om fire nye uker. Han begjærer seg løslatt og vi vil begrunne dette nærmere i et støtteskriv til retten, sier forsvareren til TV 2 på onsdag.

Det gjorde forsvarerne også under de første fengslingsmøtene i begynnelsen av september, men fikk ikke medhold av Sør-Rogaland tingrett eller av Gulating lagmannsrett.

Retten vil ta stilling til påtalemyndighetens nye begjæring nå på torsdag, får TV 2 opplyst.

Avhørt i drøye fem timer

Rett etter at mannen ble pågrepet på Lista på Sørlandet, gjennomførte politiet to innledende avhør med ham.

Siden da har rundt 20 etterforskere jobbet med å komme nærmere et svar på hva som skjedde da den 17 år gamle jenta ble drept.

På tirsdag ankom siktede politihuset i Stavanger, der det ble gjennomført et fem og en halv time langt avhør. Dette var første avhør siden pågripelsen.

Temaer under avhøret var blant annet siktedes vaner og bevegelser i den aktuelle tidsperioden. Tina Jørgensen-saken var ikke på bordet denne tirsdagen, men det er varslet at politiet vil gjennomføre flere avhør i løpet av kort tid.