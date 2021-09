De Gea: – Det mentale er viktigere enn å være i topp fysisk form

Se Manchester United – Aston Villa lørdag kl. 13.30

Han storspilte for Manchester United i en årrekke. Men etter noen ustabile prestasjoner mistet David de Gea plutselig plassen som Ole Gunnar Solskjærs førstevalg på keeperplassen forrige sesong. Dean Henderson overtok som Solskjærs nummer én.

Denne sesongen har imidlertid David de Gea kjempet seg tilbake i startoppstillingen. Spanjolen har gjort sine saker svært bra i serieåpningen, og reddet også straffespark og tre poeng for klubben mot West Ham forrige serierunde.

Fikk profesjonell hjelp

30-åringen mener det først og fremst er hans mentale styrke som har ført til han er tilbake som førstevalget på keeperplassen.

– Jeg er heldig som er mentalt ganske sterk. Jeg har jobbet målrettet med profesjonelle mennesker spesifikt for å styrke den mentale biten. Jeg mener det er enormt viktig å ha en god mental helse, det mentale er for meg kanskje viktigere enn å være i topp fysisk form, sier De Gea i et lengre intervju med PLP.

Han forklarer gledelig hvorfor han mener det mentale nærmest er essensielt for å lykkes på fotballbanen.

– Det er så mye press her. Alle kamper er som en eksamen. Du må være 100 prosent fokusert på hver treningsøkt. Vi er ikke maskiner. Vi er mennesker. Det er ikke alltid like lett å være på topp hele tiden. Du må konkurrere om og om igjen. Kanskje du gjør en feil, men så må du konkurrere igjen. Det er vanskelig, konkluderer han.

Og fortsetter engasjert:

– Vi har spilt fotball i en årrekke, og må alltid jobbe hardt. Derfor er det viktig å trene den mentale biten. Men det er ikke alltid like lett. Som jeg sier, jeg er heldig fordi jeg er mentalt ganske sterk, så jeg lider ikke. Men det har vært vanskelig. Vi må bare kjempe, jobbe hardt og gå videre, sier keeperen åpenhjertig.

Ingen plan

Keeperen som har spilt for Manchester United siden 2011 og står med over 350 kamper for klubben, er usikker på hvor lenge han vil fortsette karrieren.

På spørsmål om 30-åringen vil spille på toppnivå til han er 40, svarer sisteskansen følgende:

– Nei, nei. Jeg har ikke en plan. Min plan er å trene best mulig, alltid gi 100 prosent og spille best mulig i den neste kampen. Det er dét. Jeg tenker ikke på fremtiden. Det beste du kan gjøre, er å fokusere på det du skal gjøre her og nå, og alltid gi 100 prosent, slår han fast.

– Sannheten er at Ronaldo er helt spesiell

En som er i toppform og trolig kommer til å spille til han er 40, er De Geas nye lagkamerat Cristiano Ronaldo. Formen den 36 år gamle portugiseren har vist i sitt comeback for Manchester United har ikke uventet imponert De Gea.

– Vel, sannheten er at Ronaldo er helt spesiell. Ikke alle spillere er som ham. Som keeper kan du spille på toppnivå lenge, om du tar vare på kroppen din og det mentale. Da kan du spille så lenge du selv vil, kanskje til du er 38, 39 år, frem til du innser at du ikke kan fortsette og gjøre noe annet, sier keeperen med 45 landskamper for Spania.

En ting er i hvert fall sikkert. De Gea kommer ikke til å bosette seg i Manchester etter karrieren på Old Trafford er over.

– Ja, vi vil definitivt reise tilbake for å bosette oss i Madrid. Jeg har min familie og venner der. Jeg vil definitivt reise tilbake, men nå er jeg glad for å være her. Jeg håper å kunne bli værende her i mange år til. Håpet mitt er å vinne masse ting med klubben, og at United-fansen vil huske meg som en stor keeper for denne klubben, slår han fast.