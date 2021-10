Snusbonden på Byneset fikk besøk av verdens største snusprodusent

Vennegjengen på Byneset utenfor Trondheim fant ut i et lystig lag at de skulle dyrke tobakk. Nå har de utvidet åkeren med 15-gangen. Og så kom Swedish Match på ekskursjon i snus-åkeren.

De er helt klare på at det begynte med en tullete idé i festlig lag, de tre vennene på Byneset i Trondheim kommune. Men åkeren sto nå der, en av de tre er kornbonde og kunne by på ledig plass. Som tenkt, så gjort, og gjennom to år har de testet ut om det kunne la seg gjøre.

Så, for kort tid siden, sto representanter for mange-milliard-konsernet Swedish Match der. Klare til å hjelpe til litt i åkeren. Ute på en slags ekskursjon.

Trioen i Trondheim, Håvard Dretvik (38), Anna Widèn-Bjørk (39) og Eirik Volent (38) satset med bare hender, en gammel Zetor-traktor fra 1964, og en tanke om at det hadde jo vært snusproduksjon under andre verdenskrig i landet. Så ideen er ikke helt ny.

LITEN VIL BLI STØRRE: Eirik Volent (38), Anna Widén-Bjørk (39) og Håvard Dretvik (38) fyrte seg opp i et lystig lag for noen år siden, nå har de 15-doblet snusproduksjonen. Det stopper ikke her. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

At de skulle utvide arealet med 15 ganger, og at Swedish Match, som omsatte for mer enn 16 milliarder svenske kroner i fjor, skulle invitere seg selv på besøk .... Vel, det er milevis fra ideen i det lystige laget den gangen.

– Det er ganske utrolig artig, oppsummerer de tre.

– Swedish Match er en gigant som selger millioner av esker i året her i Norge, vi kommer kanskje opp i 70 – 80.000 solgte esker.

Da de hadde gått i gang, ved siden av helt vanlige jobber, var det med en ambisjon om en tiendedel av dette.

Håndverk i åkeren

Kommunikasjonsdirektøren i Swedish Match innrømmer ingen handelsavtale, eller noen plan om oppkjøp av bitte lille Snusbonden. De snuser på Snusbonden fordi de synes det er et kult konsept, ifølge dem selv.

KULT Å VÆRE LITEN: Kommunikasjonsdirektøren i Swedish Match, Nils Erlimo, røper ingen oppkjøpsplaner. Men tar i et tak i åkeren på Byneset utafor Trondheim, hvor de er på en form for ekskursjon. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– De har klart å innføre håndverksbiten av snusproduksjon i Norge, sier Nils Erlimo, vi synes det er kjempestas å være her og få lov til å hjelpe litt i åkeren med ordentlig håndarbeid.

Gjengen fra snusgiganten høster i åkeren ute på Byneset. Til stor glede, og også litt stolthet, fra trioen som utgjør Snusbonden.

– Vi hadde ikke klart å høste inn alt uten hjelp fra dem, forteller vennene.

For det ble mye arbeid, mye mer enn de hadde forestilt seg da de engang lanserte forslaget for seg selv, den lystige aftenen med god gin i glassene. Likevel, de er samstemte i at det har gått veldig bra.

ÆRLIG TRØNDERSK SMAK: Slik beskriver de selv smaken av egendyrka snus i trøndersk jord. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Vi har vokst og det har blitt stort, sier Anna, kanskje faktisk litt for stort, legger hun til. Det smiles litt til det hun sier her, for de har jo egentlig planer om å vokse.

Tobakksplantene gror nemlig villig i trøndersk matjord, derfor tenker de å skalere opp produksjonen. Ytterligere.

Neste års målsetting er å få mer tobakk ut av hver plante, forteller Anna.

Touch av brennevin

Fjorårets nyvinning var å tilsette en dæsj med brennevin, levert av norske produsenter. Sammen med produsenten Bareksten i Bergen har de tilsatt blant annet gin og absint. Naturlig nok er de selv klar over at det ikke er et produkt som av alle blir ansett som helsebringende.

– Alkohol og tobakk i et og samme produkt, ha ha, neida, vi får se på dette produktet som kortreist helge-moro, foreslår Eirik.

De sier de ikke ønsker at folk skal snuse mer, men heller bytte ut den vanlige snusen med noe eksklusivt, for eksempel til fest og spesielle anledninger.

Og sammenligner seg med mikrobryggeriene.

KLIMASMART? Anna Widèn-Bjørk mener at siden vi liker å produsere melk og øl lokalt, bør vi akseptere lokaldyrka tobakk også. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Man vil jo at det skal produseres mest mulig lokalt, det produseres jo lokal melk i Norge, og hvorfor ikke da også lokal tobakk? sier Anna. Hun mener det gjør snusen mer klimasmart.

Snusgiganten er imponert over det de ser på landsbygda utafor Trondheim.

– Det er jo kjempelenge siden noen i Norge lagde snus fra bunnen av, sier Nils Erlimo, som selv er snuser.

– Hvordan synes du snusen fra «konkurrenten» smaker da?

– Jeg bruker ikke løssnus til vanlig, men jeg synes det smaker godt.

Er det lovlig?

Tobakksprodusentene på Byneset måtte sette seg inn i lover og regler med en gang de begynte å tenke på produksjon og omsetning. Dette har jo ikke vært en helt vanlig ting å gjøre etter andre verdenskrig, akkurat.

Jacob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, bekreftet overfor TV 2 i fjor at aktiviteten ikke er ulovlig, og skriver følgende i e-post:

KJØKKENBENK-SNUS: Hjemme på gården til Håvard Dretvik forskes det på ulike blandinger. Foto: Frank Lervik/TV 2

«Det er ikke forbudt, men ut fra et folkehelseperspektiv er det uheldig med utvidet tilgang av potensielt skadelige produkter.»

Mengdene med snus konsumert av nordmenn har økt voldsomt siden 80-tallet. I fjor ble 46 prosent av all innenlandsk omsatt tobakk konsumert i form av snus, ifølge Folkehelseinstituttet. Snus er etter 2019 blitt det mest populære tobakksproduktet. Statistikken viser også at de unge snuser mest.

Småskalaprodusentene på gården utenfor Trondheim ler litt av seg selv.

– Vår snus er såpass dyr så unge førstegangssnusere har ikke råd til den.