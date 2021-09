Tyskland strammer grepet om vaksinemotstanderne – dermed er Dieter uønsket stadig flere steder

HAMBURG, TYSKLAND (TV 2): Tyskland halter etter Norge og mange andre land når det kommer til vaksinering. Nå svinger myndighetene pisken over vaksinemotstandere som Dieter Hoeschel.

I det fasjonable nabolaget Eppendorf i Hamburg er det folksomt på serveringsstedene. Folk sitter ute i solskinnet og nyter mat og drikke.

Mange av serveringsstedene har et lite skilt på utsiden: «Kun de som er vaksinert eller friskmeldte etter koronasykdom» står det.

Dieter Hoeschel rister på hodet. Han vil prøve å finne ut hva som skjer dersom han som uvaksinert forsøker å komme inn.

Han tar på seg munnbindet og går mot inngangsdøren. Det tar ikke mange sekunder før en servitør dukker opp.

– «Har du koronapass?»

Det har ikke Dieter, og han må slukøret gå ut igjen.

– Jeg får ikke komme inn fordi jeg ikke er vaksinert, sier han.

SKEPTISK: Dieter Hoeschel er en av mange vaksinemotstandere i Tyskland. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Er ikke velkommen

En eldre kvinne som sitter på restaurantens uteservering, overhører det han sier, og utbryter: «Er du ikke vaksinert? Da tar jeg på meg munnbindet!»

Anna Kathrina forteller til TV 2 at hun ble fullvaksinert i mars, og siden det hersker usikkerhet rundt hvor lenge koronavaksinene gir beskyttelse, blir hun redd når hun er i nærheten av uvaksinerte personer som Dieter.

– Jeg syns de er noen feiginger, fnyser hun.

– Det er bare et lite stikk, man merker ingenting. Og så er man med å beskytte sine medborgere.

Stadig flere serveringssteder i Hamburg slipper bare inn de som er vaksinerte eller friskmeldte etter covid-19. Dermed stenges vaksinemotstandere som Dieter Hoeschel ute.

KORONAPASS: På Chaplin´s pub er de klare til å ta imot gjester, men bare de som er vaksinert eller friskmeldte fra koronasykdom. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det er klart jeg føler meg diskriminert. Jeg er frisk, jeg er ikke smittsom, og slipper ikke inn noen steder, sier Hoeschel.

– Hvorfor tar du ikke bare vaksinen?

– Jeg er frisk. Jeg tror ikke jeg blir veldig syk eller havner på sykehus dersom jeg får covid. Jeg kjenner heller ikke mange eldre personer som jeg vil sette i fare, og derfor vil jeg ikke risikere å ta vaksinen.

Tyskland halter etter

Det er mange som deler Hoeschels syn i Tyskland, og derfor har vaksinasjonsraten stagnert.

Ifølge Our World In Data ligger tyskerne på en 17. plass på vaksinestatistikken i Europa, bak Norge som er på en sjuende plass. Andre land Tyskland liker å sammenligne seg med, som Frankrike og Italia, ligger også bedre an på vaksinestatistikken.

HALTER ETTER: Vaksinasjonskampanjen har stagnert i Tyskland. Foto: Christof Stache

Forrige uke gjennomførte tyske myndigheter en «vaksineuke» i et forsøk på å gi vaksinasjonskampanjen en etterlengtet boost, uten at det bedret statistikken nevneverdig.

Tyske myndigheter har de siste ukene begynte å svinge pisken over vaksinemotstanderne. Delstaten Hamburg var tidlig ute med tiltak.

– De som med overlegg ikke lar seg vaksinere må ta følgene av det. De kan forvente at livet blir litt mer slitsomt og komplisert fremover, sier Martin Helfriech, som er talsperson for helsemyndighetene i delstaten Hamburg.

VIL AT FLERE TAR VAKSINE: Tyske helsemyndigheter sier vaksinemotstandere må forvente at livet blir mer komplisert fremover. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Og det kan også bli dyrt; fra oktober vil ikke uvaksinerte lenger få tilgang på gratis koronatester i regi av det offentlige.

Denne uken annonserte også helsemyndighetene i alle Tysklands 16 delstater at uvaksinerte fra november ikke vil få utbetalt sykepenger dersom de må i karantene fordi de har vært nærkontakter med noen som er smittet med korona.

– Avgjørelsen om å ikke ta vaksinen er en bevisst handling, og da kan konsekvensene være at man ikke kan jobbe. Det må man ta med i kostnadsberegningen, sier Helfriech.

Ensaksparti mot koronarestriksjoner

For Dieter Hoeschel har motstanden mot koronarestriksjoner og smitteverntiltak blitt politikk. Tidligere i år meldte han seg inn i partiet Die Basis.

Partiet ble startet i fjor sommer og har motstand mot koronarestriksjoner som kampsak.

VALGKAMP: Dieter Hoeschel driver valgkamp for Die Basis i Hamburg. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Vårt politiske hovedfokus er selvsagt koronatiltakene. Vi vil tilbakeføre dem til et fornuftig nivå, sier Hoeschel.

Han og flere partifeller har reist inn til Hamburg sentrum for å dele ut brosjyrer og drive valgkamp.

Partiet stiller valglister i alle delstater unntatt Berlin, men sannsynligheten for at de klarer sperregrensen på fem prosent i Forbundsdagsvalget 26. september er liten.

SMITTEVERNMOTSTAND: Die Basis har motstand mot koronatiltak som kampsak nummer én. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

For Hoeschel er det viktigste likevel å nå så mange som mulig.

– Mange mennesker går bare forbi og er uinteressert, mens andre stopper og sier: «Et nytt parti, det var interessant» eller «Hurra! Endelig noen som gjør noe». Vi får blandede reaksjoner.