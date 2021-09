Fikk en spesiell utfordring: – Vi stod i Sverige i tre timer

Susanne Thinn Lykkås og (26) Nichlas Krabsethsve (30) skulle egentlig gifte seg om to år, men etter en tøff tid med koronavirus er bryllupet fremskyndet med ett år.

– Jeg mistet bestefaren min til korona. Da fant vi ut at livet er kort, og at vi ikke vil vente lenger enn vi må, sier Thinn Lykkås.



Hun legger til at det krever mye å spare nok til å finansiere bryllupet på ett år.



Paret fant ut at de skulle finansiere bryllupet med pant. Derfor har paret nå strukket ut en hånd til lokalsamfunnet for å samle inn flasker.

– Det var mamma som utfordret oss, siden hun hadde sett noen andre gjøre det. Så er det morsomt å prøve, men det er en utfordring.



Det var Glåmdalen som omtalte saken først.

PANT: Paret fra Rena har blant annet fylt en tilhenger med pant. Foto: Privat

– Positivt resultat

Thinn Lykkås publiserte på søndag innlegg i flere lokale grupper, der hun informerte om utfordringen.

– Reaksjonene har vært veldig opp og ned, men den har hovedsakelig vært bra. Vi fikk også noe negativ respons, og ett av innleggene ble slettet.

De negative tilbakemeldingene har i hovedsak gått ut på at paret er frekke, og at det de driver med er tigging.

– Hadde vi opprettet en spleis hadde det vært noe annet. Nå er det slik at det er mange som ikke har mulighet til å pante og noen gidder ikke, sier Thinn Lykkås.

Hun ser på det hele som en vinn-vinn-situasjon, siden det er bra for dem, miljøet og de som ikke panter.

– Det har kommet mye bra ut av dette også, og vi har fått nye bekjentskaper. En som forsvarte oss i kommentarfeltet har blitt en ny venninne. Det ser vi på som et positivt resultat av folk som troller på nettet.

Nye bekjentskaper

Paret har etter fem dager allerede samlet inn 5000 kroner. Thinn Lykkås ser for seg at de trenger 50.000 kroner, og at et eventuelt overskudd skal doneres til Kreftforeningen.

– Vi fylte en stor tilhenger og bilen min fire ganger. Så holdt vi på i Sverige i tre timer med å pante her om dagen.