Lovet at han skulle hjelpe LSK opp igjen – men storscoreren føler fortsatt ikke at han har gjort opp for seg

– Kunne ikke tenkt meg å spille for andre enn Lillestrøm, sier Thomas Lehne Olsen (30).

Thomas Lehne Olsen er ikke helt som alle andre.



Da Lillestrøm rykket ned til 1. divisjon i 2019, gikk det ikke lang tid før spissen forlenget kontrakten sin med to år.

– Det er det tyngste jeg har vært med på i min fotballkarriere. Men det er ikke noe jeg skal ha på meg: Å rykke ned uten å hjelpe klubben opp igjen. Det der skal ikke være det siste jeg gjør i Lillestrøm, uttalte en innbitt Thomas Lehne Olsen til Lillestrøms egne hjemmesider.

Som sagt så gjort.

Med ni mål på 28 kamper i 1. divisjon i fjor var Lehne Olsen en sterk bidragsyter til at Lillestrøm rykket opp igjen på første forsøk.

Men jobben var åpenbart ikke fullført for Lehne Olsens del.

I år har han hamret inn mål på bestilling i Eliteserien. 17 fulltreffere på 19 kamper hittil gjør han til nest mestscorende i Norges øverste divisjon.

Det har ført nyopprykkede Lillestrøm opp til en råsterk 5.-plass på tabellen - bare fire poeng bak serieleder Bodø/Glimt.

Likevel: Selv om lovnaden bare var å hjelpe Lillestrøm opp igjen, føler ikke Thomas Lehne Olsen at han har «gjort opp for seg» for nedrykket i 2019.

– Nei, det har jeg ikke. Så absolutt ikke. Men det har begynt godt. Sesongen ser ut til å ende ganske alright, så jeg er fornøyd så langt. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier Thomas Lehne Olsen til TV 2.

– Er dere med i gullkampen?

– Det er vanskelig å si. Vi har igjen et veldig tøft borteprogram, blant annet skal vi møte de tre beste lagene borte. Men vi har ikke lyst å ende noe lenger ned på tabellen i alle fall, sier han.

– Kunne ikke tenkt meg å spille for noen andre

Uansett er det ingen som helst tvil om at 30-åringens fotball-liv er noe helt annerledes enn det var for et par år siden.

Nå nyter Thomas Lehne Olsen livet som fotballspiller.

– Nedrykket er det mørkeste jeg har vært med på i min karriere, så jeg bestemte meg ganske kjapt for at dette skal jeg være med på å gjenreise. Jeg angrer ikke nå, for å si det sånn, sier Lehne Olsen.

– Hva gjorde at du var så bastant på at du skulle være med videre?

– Jeg var ikke fornøyd med min egen sesong. Jeg var fryktelig ineffektiv og scoret for lite mål. Det var et eller annet der som bare trigget meg til å være med videre. Samtidig er Lillestrøm en klubb det er lett å bli glad i. Det gjorde at jeg følte en sterk trang til å være med videre, sier Lehne Olsen.

Han har knyttet sterke bånd til Lillestrøm-fansen, og er klar på at klubben og byen hører hjemme på øvre halvdel i Eliteserien.

– Jeg har som sagt blitt veldig glad i klubben og kunne egentlig ikke tenkt meg å spille for noen annen klubb for øyeblikket, sier han.

Samtidig antyder Lehne Olsen at Lillestrøm kan ha hatt godt av en realitetssjekk i 1. divisjon.

– Jeg har ofte fått spørsmålet om Lillestrøm hadde godt av å rykke ned. Det kan diskuteres. Men vi ble i alle fall vant til å vinne fotballkamper. Vi fikk inn en god vinnerkultur igjen. Det tror jeg var viktig for et lag som ikke var vant til å vinne fotballkamper. Det tror jeg har preget oss inn i årets sesong, sier Thomas Lehne Olsen.

Slik forklarer han egen suksess

Selv har han i alle fall tatt med seg en godfølelse inn i årets sesong. 17 mål på 19 Eliteserie-kamper forteller alt om en spiss som har funnet flyten.

– Såklart er jeg veldig fornøyd med å ha scoret såpass med mål. Samtidig er det dette jeg lever for som spiss. Effektiviteten min har vært mye bedre enn tidligere i år, og i tillegg har jeg gode lagkamerater som ser etter meg stort sett hele tiden. Det har fungert bra, sier Lehne Olsen.

– Hva vil du si er den store forskjellen kontra tidligere år?

– Jeg tror det handler om små detaljer. Alt fra posisjoneringen til effektiviteten. Så har jeg nok blitt flinkere til å prate med de rundt meg om hvordan jeg liker det. Om du er «der», så vil jeg gjerne ha ballen «der» og sånne ting. Det er små ting du plukker opp jo eldre du blir, sier Lehne Olsen.

Lørdag venter Tromsø på Åråsen. Det er en kamp Lillestrøm-gutta, med Lehne Olsen i spissen, garantert vil angripe med stor selvtillit.

– Vi er en veldig sulten gjeng. Vi sa før denne sesongen at vi skulle sette oss i en skikkelig angrepsposisjon og at vi ikke hadde noe å tape. Vi skulle være med å klå Eliteserien sikkelig, og det føler jeg vi har gjort. Slik det ser ut nå har vi satt oss i en kjempeposisjon. Vi er med helt der oppe og det er selvfølgelig veldig morsomt, sier Thomas Lehne Olsen.