Vilde-Marie (22) filmet taxisjåfør som spurte om sex – nå er saken henlagt

– Jeg kjenner jeg er veldig sint, oppgitt og frustrert. Dette skjer med folk på ordentlig, det er ikke bare noe de sier. Jeg har konkrete bevis og det holdt ikke. Hva slags andre bevis skal man ha da?

Da Vilde-Marie Sivertsen under en taxitur i Oslo sommeren 2020 opplevde at en taxisjåfør spurte henne om sex og oppførte seg ufint, tok hun opp mobilen og filmet. Tanken var at det var greit å ha som bevis.

Etter å ha delt videoen på sosiale medier i sommer, fikk 22-åringen enorm respons. Opplevelsen i taxien skapte stor oppmerksomhet og debatt, og Sivertsen fikk etter hvert vite navnet på taxisjåføren.

– Er så urettferdig

Etter sterke oppfordringer om å anmelde sjåføren for seksuelt krenkende adferd, leverte hun en anmeldelse til politiet.

1. september kom brevet med beskjed om at saken er henlagt etter bevisets stilling. Les politiets begrunnelse for henleggelsen lenger ned i saken.

Reagerer kraftig

– Hvis ikke det er nok til at han blir tatt og straffet for det han har gjort, hvem blir det da? Hva slags inntrykk gir politiet til samfunnet? At slik oppførsel er greit blant taxisjåfører?

I etterkant av at Sivertsen delte sin opplevelse fortalte en rekke kvinner om uønsket seksuell oppmerksomhet fra taxisjåfører. 22-åringen mener det viste at dette er et samfunnsproblem.

REAGERER: Vilde-Marie Sivertsen. Foto: Privat

– Jeg snakker ikke bare for meg selv når jeg sier at dette får oss til å føle oss utrygge. Tenk at mennesker kan holde på sånn uten at det får konsekvenser. Politiet sender ut signaler om at dette er helt greit når det ikke blir tatt tak i eller gjort noe med. Det er så urettferdig. Sånne holdninger hører ikke hjemme noe sted, og det er på tide at det blir gjort noe med.

– Var det i dine tanker at saken kunne bli henlagt?

– Nei, vet du hva. Det var det ikke. Jeg tenkte at han ikke kom til å få noen ordentlig straff, annet enn å bli fratatt løyvet. Men ikke at saken skulle bli henlagt.

– Åpenbart at han ville mer

Videoen hun la ut på nett viser en taxisjåfør som spør henne om mobilnummeret hennes og om hun ikke vil gjøre noe med ham, som klemme og kysse. Han spør også om hun ikke liker sex. Han tar seg også tilsynelatende i skrittet.

Til TV 2 fortalte Sivertsen i sommer at hun først ble skikkelig redd da taxisjåføren ikke ville stoppe der hun skulle av. I stedet kjørte han rundt omkring og så inn på en liten parkeringsplass.

– Det var da jeg tenkte at nå må jeg virkelig komme meg ut av taxien, koste hva det koste vil. Jeg skal ut, liksom. Parkeringsplassen var mørk og det var åpenbart at han ville mer, selv om jeg sa nei på nei på nei, fortalte hun.

22-åringen kom seg da ut av bilen uten problemer, forlot parkeringsplassen og gjemte seg til taxien hadde kjørt igjen.

At det i hennes tilfelle gikk et snaut år fra episoden skjedde til hun orket å se på den igjen, og deretter dele den i sosiale medier, var at hun rett og slett ikke orket.

– Det er nok fordi, og dette er forferdelig å si, men det er fordi jeg har blitt vant til seksuell oppmerksomhet i taxier. Aldri så dramatisk dette, men det er snakk om at jeg tidligere har fått små, seksuelle kommentarer. At jeg ikke tok frem videoen igjen før nesten et år etter, er rett og slett at man må gjenoppleve det litt, og det er veldig, veldig ubehagelig, sa hun til TV 2 i sommer.

– Bevisene er ikke tilstrekkelige

Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Lene Risten, begrunner henleggelsen med at bevisene i saken ikke er tilstrekkelige for å for eksempel ilegge et forelegg eller ta ut en tiltale.

– Saken er henlagt på bakgrunn av bevisets stilling. Politiet mente etter en helhetsvurdering at vi ikke hadde tilstrekkelig bevis til en positiv påtaleavgjørelse, altså ta ut en tiltale eller skrive et forelegg.

– Hva har den anmeldte mannen sagt i avhør?

– Jeg kan ikke gå inn konkret på hva som har blitt sagt i avhør, men jeg kan si at det har vært motstridende forklaringer.

Videre forteller Risten at politiet har vurdert videoen som Sivertsen la ut.

– Denne videoen er da ikke nok som bevis i denne saken. Hva hadde vært nok?

– Det er vanskelig å svare på hva som hadde vært nok. I denne saken har vi mottatt en anmeldelse, avhørt de involverte partene og sammenholdt det med den videoen som foreligger i saken. Etter en helhetsvurdering da så har vi funnet at det ikke er tilstrekkelig.

Så ikke vitsen med å klage

Politiadvokaten sier at de heller ikke ser at andre etterforskningsskritt ville ha ført til et annet resultat. Videre viser hun til at ingen av partene har klaget på vedtaket, noe de har tre uker på seg å gjøre fra de får beslutningen. Klagefristen har nå gått ut.

– Forstår politiet at det oppleves som frustrerende når den som anmelder sitter med navn på vedkommende og har videobevis, men får beskjed om at det ikke er nok?

– Vi har forståelse for at det kan være belastende for en som har anmeldt en straffesak, men politiet er nødt til å forholde seg til de bevisene vi har og gjøre en vurdering ut ifra de.

Til TV 2 sier Sivertsen at hun ikke klaget på avgjørelsen fordi hun tenker at det er nytteløst.

– Grunnen til at jeg ikke har klaget er rett og slett fordi jeg ikke ser vitsen med å gjøre det. Og det er jo den mentaliteten man blir sittende igjen med, jeg som mange andre.

TV 2 har vært i kontakt med taxisjåførens advokat, som ikke ønsker å kommentere denne saken. Sjåføren kjørte for taxiselskapet Scandinavian Taxi da videoen ble filmet, men taxiselskapet har tidligere fortalt at han sluttet i november i fjor. Taxiselskapet har tatt sterk avstand for den type oppførsel man ser i videoen.

Viktig spørsmål

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty mener henleggelsen av Vilde-Marie Sivertsens anmeldelse, til tross for at politiet hadde videobevis og navnet på sjåføren, retter et viktig spørsmål til politiet.

– Da er det nesten slik at vi må spørre oss om når er det en sak har så gode bevis at politiet mener at de kan får prøvde den for retten? I denne saken var det videobevis, og det var en skremmende situasjon for en ung kvinne å være i en drosje og få så klare forespørsler om å ha sex med en drosjesjåfør som hun overhodet ikke kjenner, sier politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kaatee, til TV 2.

Hun sier det er forståelig at Sivertsen ikke klager på avgjørelsen om å henlegge saken, og viser til at hun må gjøre det på egen hånd, fordi hun ikke har noen bistandsadvokat.

– Det er veldig synd at denne saken er henlagt, og hun har helt rett i at dette sender et veldig uheldig signal om at seksuallovbrudd, som jo i all hovedsak rammer jenter og kvinner, ikke blir tatt på alvor av politiet.

Vilde-Marie Sivertsens anmeldelse ble henlagt etter bevisets stilling, og SSBs statistikkbank viser at av 1424 etterforskede saker som går på seksuelt krenkende adferd ble 336 henlagt med begrunnelsen manglende bevis i fjor.

REAGERER: Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty. Foto: Ida Cecilie Madsen/TV 2

Finnes en annen klagemulighet

Kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Edin Babic, roser taxiselskapet for å ta avstand fra oppførsel som det man så i videoen, og sier det ikke er tvil om at oppførselen er uakseptabel.

– Vi kjenner ikke til alle detaljer i denne saken og kan heller ikke kommentere det at saken nå er henlagt av politiet. Men på bakgrunn av det som kommer frem i videoen er det ingen tvil om at sjåførens oppførsel både er uprofesjonell og uakseptabel. Det som gjør hendelsen svært alvorlig er at det skjer i en situasjon det er svært vanskelig å komme seg ut av, det skjer i en bil. Når man kjører taxi i Oslo eller andre steder, så skal man føle seg trygg.

Babic forteller at det i denne type saker er en mulighet å måle saken opp mot likestillings- og diskrimineringsloven.

– Det er sånn at selv om politiet har henlagt saken, så kan vedkommende velge å klage inn saken for Diskrimineringsnemnda. Da vil denne hendelsen bli målt opp mot likestillings- og diskrimineringsloven.

KAN KLAGE: Selv om en sak er henlagt av politiet, kan man velge å klage saken inn for Diskrimineringsnemnda, sier kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Edin Babic. Foto: Ida Cecilie Madsen/TV 2

Ny, lignende video på TikTok

Brev om at anmeldelsen var henlagt fikk også 21 år gamle Hedda Viken. Beskjeden var at saken ble henlagt som «intet straffbart forhold», men etter at hun klaget og saken hennes ble omtalt i media, har politiet snudd og de ser nå på saken på nytt.

Det var under en taxitur i begynnelsen av september i år at en taxisjåfør skal ha spurt Viken om hun ville ha sex med ham og foreslått at de skulle gi hverandre oralsex. I likhet med Sivertsen har Viken delt videoen på nett.

– Jeg delte den for å vise at det skjer, og at det er viktig å ta det på mer alvor enn det åpenbart blir nå. Folk som opplever dette må tørre å fortelle om det. De er ikke alene.

Raskt henlagt

Viken forteller at det gikk noen dager fra den ubehagelige opplevelsen til hun anmeldte saken.

– Det var venner som oppfordret meg til å anmelde, og jeg følte at politiet tok det alvorlig i starten, men så ble saken veldig raskt henlagt. Jeg tror det tok rundt en og en halv uke og så fikk jeg beskjed om at det ble ansett som en ikke straffbar handling.

FIKK KONTRABESKJED: Hedda Viken. Foto: Privat

21-åringen forteller at hun ikke vet sikkert hvilket taxiselskap det dreide seg om. At Agder politidistrikt sier de kommer til å se nærmere på saken, til tross for å først ha henlagt den, synes Viken er gledelig.

– Det er jo veldig fint. Det skal være trygt å ta taxi, og det at mange kontakter med og forteller at de har opplevd det samme, det viser jo at det er et problem. Taxisjåfører skal ikke oppføre seg sånn.

Agder politidistrikt skriver i en e-post til TV 2 at beslutningen om å se på anmeldelsen på nytt, kommer som følge av at Hedda Viken klaget på avgjørelsen.

– Politiet henla denne saken som intet straffbart forhold. I ettertid har politiet mottatt en klage fra vedkommende som anmeldte saken. Når politiet mottar en klage vurderer politiet klagen og om det er grunn til å sette i verk etterforskning. I dette tilfellet valgte politiet å se på saken på nytt, skriver kommunikasjonsrådgiver i Agder politidistrikt, Julia Bergmann.

23 prosent har følt seg utrygge

I 2019 gjorde Norstat en undersøkelse for Forbrukerrådet om hvor trygge nordmenn føler seg i taxi. 23 prosent av de 884 respondentene som var brukere av taxi svarte ja på spørsmål om de noen gang har følt seg utrygge i en taxi. 10 av disse prosentene svarte at de har følt seg utrygge én gang, mens 13 prosent svarte at de hadde følt seg utrygge flere ganger. 74 prosent svarte at de aldri hadde følt seg utrygge og 3 prosent svarte vet ikke.

Blant de kvinnelige respondentene som var brukere av taxi, svarte 29 prosent at de har opplevd å føle seg utrygg i en taxi. 15 prosent av dem svarte at de hadde gjort det flere ganger, mens 14 prosent svarte at det hadde skjedd én gang. At 29 prosent av kvinnene hadde følt seg utrygge var en oppgang på fem prosent siden Forbrukerrådet hadde en lignende undersøkelse i 2014.

Undersøkelsen viste også at rundt seks av ti av de spurte har hatt en negativ opplevelse med en taxisjåfør, og de fleste av disse opplevelsene dreide seg om ting som gikk på kjøring, kommunikasjonsproblemer og veivalg.

40 prosent svarte at de ikke har hatt negative opplevelser. Og det er viktig å få frem at svarene i undersøkelsen baserte seg på om respondentene noen gang hadde følt seg utrygge eller hatt negative opplevelser. Rapporten sier derfor ikke noe om det er lenge siden eller i nyere tid.

