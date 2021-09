Jeg har ikke lyst på sex lengre.

Visste du at hvis en mann finner deg attraktiv, så tror han at det er fritt frem?

Det er akkurat som at han tror han kan si, gjøre og oppføre seg hvordan han vil, behande deg og kroppen din akkurat sånn som han selv vil – kun i kraft av at han ønsker det selv …fordi han synes du er digg.

Dette er ingen overdrivelse. Bare fra i sommer og frem til nå, har jeg opplevd følgende:

Jeg ble filmet under sex av noen jeg stolte på, uten at han spurte om lov. Tre filmer, tatt uten mitt samtykke, med godt innsyn i det aller helligste. Dette er for øvrig en ganske vanlig problemstilling, for nei, det er ikke første gangen dette har skjedd meg, og nei, jeg er ikke den eneste av mine venninner som har opplevd det.

Jeg har også blitt tatt snikbilder av naken, helt uten å vite det, og misforstå meg rett – jeg elsker å bli tatt bilde av, men helst med klær, og aller helst frivillig.

For bare noen uker siden etter en fest, så våknet jeg idet en fyr prøvde å ha sex med meg mens jeg sov.

Dette mens jeg var på besøk hos kompisen hans, som jeg hadde et seksuelt forhold til fra tidligere, og som var årsaken til at jeg var der på besøk i utgangspunktet.

Jeg våknet og stoppet ham heldigvis, og fikk sørget for å fortelle ham hvor galt det han drev med var.

Jeg har det i alle fall i kjeften og er ikke redd for å blåse fra meg når det trengs, men tanken på hvor mange kvinner som kan ha opplevd det samme som ikke har turt å si ifra, får det til å gå kaldt nedover ryggen min.

Eller hva med de jentene som har fryst til, som ikke våkner før den faktisk er inne, eller som er så fulle at de ikke våkner i det hele tatt?

Det skumle med dette er hvor lite reaksjoner det skapte der og da. Det var, tilsynelatende, bare en helt vanlig natt etter byen.

Den vanlige seksuelle trakasseringen på gata i sommer må selvsagt også med på lista, men spesielt én hendelse stikker seg frem: en mann kom med seksuelle tilnærminger og lot meg ikke være i fred til tross for at jeg ba ham om det, før jeg til slutt løy om at jeg hadde kjæreste.

Det var altså ikke før jeg i hans øyne var en annen manns eiendom å betrakte, at han lot meg være i fred og sluttet å følge etter meg.

På Tiktok fikk jeg ut all frustrasjonen rundt hendelsen, og videoen er sett over hundre tusen ganger.

Det var mildt sagt flere som kjente seg igjen!

Jeg orker ikke mer av dette.

Mistet totalt lysten

Jeg orker ikke at dette til syvende og sitt blir «normal» eller «forventet» oppførsel fra menn, bare fordi det skjer så ofte.

Jeg nekter at dette er oppførsel fra menn som vi kvinner til slutt bare må «bli vant til» eller «akseptere» fordi det skjer HELE tiden!

Når skal det stoppe? Når skal vi egentlig føle oss trygge?

Jeg har ikke lyst på sex lengre.

Det stemmer, pærra-Maria har mistet totalt lysten. Hun som før var åpen og trygg i egen seksualitet har mistet det helt.

Fordi enkelte andre har gjort med seksualiteten og kroppen min som de selv vil, totalt blottet for respekt for hverken meg, eller hva samtykke angår.

Og, det er jo ikke sånn at jeg går rundt og prøver å bli seksuelt trakassert. For jeg setter tydelige grenser, jeg tør å si nei, og ja, jeg sier ifra, og ja, jeg kjefter og klikker når sånne ting skjer.

Sånn som man bør, hva annet kan man gjøre for å stå opp for seg selv eller prøve å beskytte seg?

Det hjelper litt. Men det hadde hjulpet mer om menn bare respekterte kvinner og behandlet dem som medmennesker i utgangspunktet.

Sexy å være «simp»

Jeg gleder meg til dette ubehaget går over. I mellomtiden skremmer det meg. Denne teksten er brutalt ærlig, men jeg ønsker å sette et eksempel.

Tenk litt på hva hun jenta føler og har lyst til før du gjør noe, og for all del spør om hun vil! Ikke ta noe for gitt.

Stillhet er ikke et samtykke. Vis at du respekterer henne og grensene hennes, og for all del: respekter dem!

Sannheten er at det setter dype spor når dine seksuelle grenser blir overkjørt og ignorert.

Man blir utrygg, man mister følelsen av eierskap til egen kropp, og man er redd for at det skal skje igjen hver gang man bare smiler til noen av det motsatte kjønn.

Det ødelegger tilliten til alle andre rundt, andre som kanskje faktisk har gode intensjoner og er hyggelige mennesker.

Tygg litt på den! For én ting er sikkert: spør du meg, så er det faktisk sexy å være en «simp».

Det er sexy å spørre om samtykke, og det er utrolig sexy å vise respekt og medmenneskelighet (no shit!!).

Jeg kan love deg at sexen er mye bedre når jenta er trygg på deg og koser seg, fremfor at hun ligger der ubevegelig og anspent fordi hun følte hun ikke kunne si nei.

Voldtekts-vitser

Så nei, «nice guys» fullfører ikke sist, de fullfører best. Det er ganske krise at jeg må skrive dette i utgangspunktet, for det å være snill mot andre burde vært en selvfølge.

La meg komme med en liten oppfordring. Nå er det på tide å begynne å sette på plass gutta dine som drar voldtekts-vitser, for det er med å normalisere en kultur som taler for at jenter er objekter, og det er gøy hvis hun motsetter seg.

Det er på tide å si ifra når gutta viser film eller video av ONSet fra helgen før som han har tatt av henne i senga uten at hun vet det, eller de gutta som sier «det er bare å mase nok om sex, så sier hun nok ja til slutt».

Det siste der er nemlig ikke et ordentlig samtykke, og ingen ting av dette er greit!

Menn har et kollektivt ansvar for å slå ned på denne typen oppførsel! De som begår overgrep hører jo ikke på oss når vi sier nei, men kanskje de hører på dere..

Og til dere som sier «det er sykt mange som kommer med falske anklager» - hvor får dere denne statistikken fra?

Er dere klar over hvor mange som ikke anmelder i det hele tatt? Dette fordi vi ikke har et lovverk som ivaretar ofre, fordi det er sinnssykt vanskelig det er å bevise, og politiet ikke har nok ressurser.

Drittlei

For ikke å snakke om belastningen det er å anmelde og gå gjennom alt igjen, uten å vite om lovverket beskytter deg godt nok.

I Norge er loven slik per dags dato at sex uten samtykke ikke er voldtekt. Det holder altså ikke å bare si nei.

Men jeg kan skrive under på at sex uten samtykke definitivt føles som, oppleves som, og ER en voldtekt.

Nå er det på høy tid å lære gutta våre å IKKE BEGÅ OVERGREP, fremfor at vi jenter skal bli flinkere til å si nei, beskytte seg, kle på seg mer, eller ikke være for full på fest.

Jeg er drittlei av at vi kvinner og jenter skal få ansvaret for oppførsel som rammer oss, og ikke stammer fra oss.

Vi kan nemlig si nei så mye vi bare vil, men en overgriper bryr seg ikke.

** Jeg vil meddele at jeg vet at menn også blir utsatt for voldtekt og overgrep, men denne saken omhandler kvinner, fordi flest kvinner blir utsatt for denne type oppførsel daglig, og de fleste som fremviser denne type oppførsel og utøver slike handlinger er menn.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no