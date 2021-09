Per (18) sikret norsk VM-gull i sykkel med monsterrykk

Favoritten Per Strand Hagenes innfridde.

Norge hadde aldri tatt medalje på fellesstarten for junior herrer i sykkel-VM. Før i dag.

Sandnes-gutten Per Strand Hagenes (18), av Mads Kaggestad omtalt som «en gudegave til norsk sykkelsport», utklasset konkurrentene og syklet inn til gull i Leuven.

Sammenlignes med Hushovd

5,5 km før mål rykket Hagenes. Ingen var i nærheten av å følge nordmannen.

– Det er helt ellevilt, utbrøt kommentator Christian Paasche.

Se gull-rykket i videovinduet øverst!

– Jeg visste at det var mulig da jeg så på løypeprofilen. Jeg er god i korte og harde bakker. Jeg lå i sengen i går og fikk høy puls bare av å tenke på at jeg skulle vinne. Jeg kjørte alt jeg hadde i den nest siste bakken. Jeg kikket bakover og så at jeg fikk meter etter meter, sier Strand Hagenes.

– Han sa han skulle gå i den bakken, gliste landslagstrener Kai Lexberg.

– Han har en ro, et vinnerinstinkt og en fysikk som... Den eneste vi kan sammenligne ham med er Thor Hushovd, fortsetter han.

– Hadde gull i blikket



TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen sier han fikk frysninger da Hagenes rykket.

– Han hadde gull i blikket og den nødvendige roen. Han satt foran og kontrollerte, og virket utrolig smart taktisk. Hagenes har en kjørestyrke som få. Han er helt rå, men han fikk fantastisk hjelp underveis. Ola Sylling fortjener en halv medalje, sier Lauritzen.

– Den jobben Ola gjør er helt avgjørende for å få den luken. Det var oppe i 20-25 sekunder en periode, men Ola kjemper og kjemper seg tilbake, roser Lexberg.

– Det er gøy å kjøre ritt når han leverer så godt. Det er gøy å jobbe for ham når han vinner. Dette er stort. Det er det største jeg har vært med på på sykkelen, sier Sylling.

Satte inn nådestøtet i nest siste bakke

Det norske laget toppet Det internasjonale sykkelforbundets (UCI) nasjonsranking over de beste juniorlandslagene før fredagens fellesstart. Derfor var det ingen overraskelse at nordmennene tok ansvar i feltet. Det gikk unna. Langt fortere enn arrangørens raskeste tidsskjema.

21 km før mål begynte de store nasjonene å røre på seg. Tyske Daniel Schrag og italienske Dario Belletta fikk en liten luke. De fikk seinere selskap av den franske duoen Eddy le Huitouze og Pierre Gautherat, britiske Finlay Pickering og danske Simon Dalby.

Ola Sylling gjorde manns jobb for å få Hagenes i posisjon før finalen. Hagenes kom seg opp til tetgruppen. I Wijnpers, den nest siste bakken, satte Hagenes inn nådestøtet. Da var ingen i nærheten av å følge.